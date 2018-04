BONN. Auf frischer Tat haben Bewohner einen Einbrecher in der Bonner Südstadt überrascht. Der Mann konnte fliehen, die Polizei bittet um Hinweise.

Von general-anzeiger-bonn.de, 23.04.2018

Das hatte sich ein Einbrecher in der Schumannstraße sicher anders vorgestellt: Am frühen Sonntagabend wurde er von einer Bewohnerin auf frischer Tat ertappt. Wie die Polizei mitteilt, war der Mann gegen 18 Uhr durch ein offenstehendes Fenster in die dortige Hochparterrewohnung geklettert. Aus dem Wohnzimmerbereich entwendete er dann eine Box mit zwei Uhren.

Eine Bewohnerin, die verdächtige Geräusche gehört hatte, sah nach und traf auf den Einbrecher. Als sie ihn zur Rede stellte, flüchtete der Mann mit seiner Beute aus dem Fenster und lief in Richtung Lessingstraße davon. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief ergebnislos. Der Mann wird als 30 bis 45 Jahre alt und etwas dick beschrieben. Er trägt dunkle, kurze Locken und hat laut Polizei ein südeuropäisches Aussehen. Zur Tatzeit trug er ein weinrotes Sweatshirt ohne Aufschrift, eine lange, beige Hose in "Handwerkeroptik", einen schwarzen Gürtel und Boots.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen um Hinweise unter der Rufnummer 0228/150.