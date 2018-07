Ein Unbekannter wollte in eine Bonner Wohnung einbrechen.

Bonn. Ein Einbrecher ist am Samstagnachmittag durch ein Fenster in die Küche einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Beethovenstraße gestiegen. Dort wurde er von einer Bewohnerin überrascht.

Von general-anzeiger-bonn.de, 30.07.2018

Nachdem der Einbrecher gegen 15.40 Uhr auf die Bewohnerin gestoßen war, kletterte er aus dem Fenster, stieg auf ein Fahrrad und fuhr davon.

Er wurde von der Zeugin wie folgt beschrieben: Etwa 1,70 Meter groß, schlank, kurz rasiertes blondes Haar und braune Augen. Bekleidet war er mit hell und rot karierten Shorts, einem grünen Fußballtrikot mit weißem Kragen sowie der Aufschrift Özil. Das Fahrrad soll bordeauxfarben lackiert sein. Nach ersten Erkenntnissen erbeutete er Bargeld.

Wer Hinweise zu den Tatverdächtigen geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0228/150 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.