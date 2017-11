Bonn. Einen mutmaßlichen Einbrecher hat eine Bewohnerin eines Einfamilienhauses in Ückesdorf auf frischer Tat erwischt und vertrieben. Die Polizei sucht Zeugen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 08.11.2017

Auf frischer Tat hat eine Bewohnerin eines Einfamilienhauses in der Hubertusstraße in Ückesdorf einen Einbrecher ertappt, der gerade die Terrassentür aufhebeln wollte. Wie die Polizei mitteilt, kam die Frau gegen 19.40 Uhr am Dienstagabend nach Hause, als sie den Mann im Garten an der Tür überraschte. Dieser ergriff sofort die Flucht.

Die Polizei sucht mögliche Zeugen, die Hinweise zu dem Täter geben können. Beschrieben wird er wie folgt:

ca. 1,70 Meter groß

schlank

kantige und große Nase

schwarze Wollmütze

Hinweise nimmt die Polizei unter 0228/150 entgegen.