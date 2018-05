Polizei bittet um Hinweise

BONN. Ein aufmerksamer Bewohner hat am Mittwoch einen Einbruch in seine Wohnung verhindern können. Der mutmaßliche Einbrecher floh, die Polizei bittet nun um Hinweise.

Von general-anzeiger-bonn.de, 03.05.2018

Ein bislang Unbekannter ist am Mittwoch beim Versuch, in eine Wohnung in der Straße Am Wichelshof in Bonn-Castell einzubrechen, überrascht worden. Wie die Polizei mitteilt, wurde ein Bewohner des Hauses zur Tatzeit gegen 13.30 Uhr auf eine männliche Person auf einem Balkon aufmerksam. Der mutmaßliche Einbrecher stand vor der Balkontür des Zeugen und widmete sich den dort gelagerten Getränkekästen.

Vom Bewohner angesprochen, gab der Mann zunächst an, dort zu wohnen. Als der Zeuge dann drohte, die Polizei zu rufen, flüchtete der Mann in Richtung Römerstraße. Der Bewohner stellte anschließend Hebelspuren an seiner Balkontür fest. Da eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei nicht zur Festnahme führte, bitten die Beamten nun um Hinweise. Der mutmaßliche Einbrecher wird als etwa 1,80 Meter groß mit blonden oder rötlichen Haaren beschrieben. Er soll eine schmale Figur haben, seine Haut ist hell mit roten Flecken. Zur Tatzeit trug er eine schwarze oder dunkelblaue Kappe, eine schwarze oder dunkelblaue Bomberjacke, eine blaue Jeans und schwarze Handschuhe.

Hinweise nimmt die Polizei unter 0228/150 entgegen.