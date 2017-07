Nächtlicher SEK-Einsatz in Bonn

Bonn. In der Nacht wurde die Polizei zu einem Einsatz in der Broichstraße gerufen. Ein 47-jähriger bewaffneter Mann hatte sich offenbar mit einer jungen Frau in einem Wohnwagen verschanzt. Die Polizei zog ein SEK hinzu.

Von Jens Kleinert, Karsten Lettau, 27.07.2017

Wie Polizeisprecher Robert Scholten bestätigte, wurde die Polizei gegen zwei Uhr von Angehörigen einer 19-jährigen Frau kontaktiert.

Sie behaupteten, dass die Frau von einem 47-Jährigen gegen ihren Willen in einem Wohnwagen festgehalten wurde. Ort des Geschehens war ein Werkstattgelände an der Broichstraße, auf dem der Wohnwagen stand.

Laut Scholten sei die 19-Jährige zuvor von ihren Angehörigen kontaktiert worden, die sich daraufhin zum Wohnwagen begaben. Der Mann habe sie jedoch abgewiesen. Da es Hinweise gebe, dass der Mann eine Schusswaffe bei sich hatte, alarmierte die Familie die Polizei.

Die Beamten zogen dann aufgrund der Gesamtlage ein SEK hinzu. Ermittler sprachen dann über ein Megaphon mit dem Mann, der gegen sechs Uhr den Wohnwagen öffnete und sich festnehmen ließ.

Er wurde leicht verletzt, die Frau blieb unverletzt. Anschließend durchsuchte die Polizei den Wohnwagen und fand darin ein Gewehr. In welcher Beziehung die beiden Beteiligten zueinander standen, ist noch unklar.

Rund um die Broicher Straße sowie die Maarstraße hatte die Polizei Straßensperren errichtet. Die Sperrungen sind mittlerweile wieder aufgehoben. Die Spurensicherung im Wohnwagen läuft noch.

Nach GA-Informationen ist der 47-Jährige bereits wegen Eigentumsdelikten polizeibekannt.

Weitere Berichterstattung folgt...