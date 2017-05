Raub in Bonner Weststadt

Bonn. Zwei Männer haben am Montagmorgen die Filiale des "Black Store" in der Bonner Weststadt überfallen. Sie drohten den Angestellten mit einer Pistole und einem Messer und erbeuteten so Bargeld. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise.

Von Marcel Dörsing, 08.05.2017

Die Männer sollen gegen 6.10 Uhr eine Angestellte überrascht haben, als diese das Ladenlokal Am Dickobskreuz betreten wollte. Mit einer Pistole und einem Messer bedrohten sie die Angestellten und erzwangen so die Herausgabe von Bargeld. Anschließend verließen sie das Gebäude.

Ein Zeuge bemerkte dabei die Verdächtigen, die vermutlich in ein silberfarbiges Auto stiegen und davon fuhren. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief bislang ergebnislos. Deshalb bittet die Polizei um Hinweise zu den Tätern, die wie folgt beschrieben wurden:

1. Tatverdächtiger

190 cm groß, schlanke bis sportliche Statur

Etwa 25 Jahre alt

3-Tage-Bart

dunkle Mütze auf dem Kopf und bis über die Augen gezogen

sprach Deutsch mit Akzent

2. Tatverdächtiger

180 cm groß, schlanke bis sportliche Statur

Etwa 25 Jahre alt

sprach akzentfrei deutsch

Oberlippenbart

dunkel gekleidet

Die Ermittler des Kriminalkommissariats 32 bitten um Hinweise. Wer am Montag, 8. Mai in der Zeit zwischen 6 Uhr und 6.30 Uhr in der Weststadt verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen hat, die mit dem Überfall in Verbindung stehen könnten, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0228/150 zu melden.