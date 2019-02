Stream vor Ort

Holger Willcke (rechts) ist dieses Jahr ohne seinen Kollegen Michael Wrobel in Beuel und Bonn unterwegs.

Bonn. Bonner Jecken im Exil müssen auch in diesem Jahr nicht auf ihre jährliche Portion Kamelle verzichten: Natürlich sind wir nicht nur beim Rosenmontagszug in Bonn, sondern auch beim Beueler Rathaussturm mit unseren Kameras live vor Ort.

Von general-anzeiger-bonn.de, 22.02.2019

Die erste Übertragung startet wie gewohnt an Weiberfastnacht mit dem traditionellen Rathaussturm in Beuel. Holger Willcke steht dieses Mal alleine vor der Kamera und berichtet live vom Marktplatz, ob die Wäscherprinzessin den Rathausschlüssel erobern können. Los geht es mit dem Stream am Donnerstag um 10.45 Uhr.

Die Session gipfelt schließlich im Rosenmontagszug, der durch die Bonner Innenstadt zieht. Mit mehreren Kameras rund ums Rathaus gibt es beste Aussicht auf den Zoch, ohne sich zwischen die Tausenden erwarteten Karnevalisten zu begeben. Der Stream beginnt am Montag voraussichtlich gegen 12.15 Uhr.

Die Livestreams werden auf ga-bonn.de, kamelle.de sowie den jeweiligen Facebook-Seiten (@gaonline, @kamelle.de) zu finden sein und können kostenlos auf Smartphone, Tablet oder Computer abgerufen werden.