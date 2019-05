Schaden von mehreren tausend Euro

Die Polizei verdächtigt einen 63-Jährigen, am Donnerstag mehrere Autos auf der Oppenhoffstraße in Bonn verkratzt zu haben. (Symbolbild)

Bonn. Die Polizei verdächtigt einen 63-Jährigen, am Donnerstag mehrere Autos auf der Oppenhoffstraße in Bonn verkratzt zu haben. Ein Zeuge beobachtete ihn dabei. Der Tatverdächtige hatte 1,2 Promille Alkohol im Blut.

Von general-anzeiger-bonn.de, 31.05.2019

Ein Mann hat am Donnerstag mehrere Autos auf der Oppenhoffstraße in Bonn verkratzt. Wie die Polizei mitteilte, beobachtete ihn ein Zeuge, wie er gegen 17.30 Uhr an drei am Straßenrand geparkten Autos vorbeiging und diese mit einem Gegenstand verkratzte. Er fuhr danach auf einem Fahrrad davon.

Für die alarmierten Polizisten bestätigte sich diese Beobachtung: Die drei beschriebenen Autos waren jeweils auf einer Fahrzeugseite durch Kratzer beschädigt worden. Der Sachschaden beträgt nach einer ersten Feststellung mehrere tausend Euro. Polizeibeamte stellten den von dem Zeugen beschriebenen Tatverdächtigen in der Nähe des Tatortes.

Der 63-Jährige stritt die Tat gegenüber den Beamten ab. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest hatte einen Wert von rund 1,2 Promille ergeben. Der Tatverdächtige wurde entlassen. Die Kriminalpolizei ermittelt gegen ihn wegen des Verdachts der Sachbeschädigung an den geparkten Autos.