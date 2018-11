Ein 55-Jähriger war verbotenerweise in ein Bürogebäude an der Noeggerathstraße eingestiegen.

Bonn. Zwei Polizisten sind bei einem Polizeieinsatz an der Noeggerathstraße verletzt worden. Ein Betrunkener war dort in ein Bürogebäude eingestiegen und hatte sich gegen seine Festnahme gewehrt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 12.11.2018

Ein 55-Jähriger hat am Sonntagabend zwei Polizisten bei einem Einsatz an der Noeggerathstraße verletzt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hielt sich der Mann gegen 23 Uhr verbotenerweise im Untergeschoss eines Bürogebäudes auf und weigerte sich trotz mehrfacher Aufforderung, das Gebäude zu verlassen.

Der agressive und offenbar betrunkene 55-Jährige sei schließlich mit geballten Fäusten auf die Polizeibeamten zugegangen, um diese zu attackieren. Daraufhin sei der Mann zu Boden gebracht worden und habe sich gegen das Anlegen von Handfesseln gewehrt. Dabei wurden laut Polizei zwei Polizeibeamte leicht verletzt worden.

Der Mann sei nach seiner Ausnüchterung am Montagmorgen aus dem Polizeigewahrsam entlassen worden, gegen ihn wurde Strafanzeige unter anderem wegen Hausfriedensbruch und Körperverletzung gestellt.