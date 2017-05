27-Jähriger in Polizeigewahrsam

Nächtlicher Einsatz in der Bonner Innenstadt.

Bonn. In der Nacht zu Donnerstag wurde ein 27-jähriger Mann in Polizeigewahrsam genommen. Er soll in der Bonner Innenstadt eine 19-Jährige beleidigt, getreten und geschlagen haben.

25.05.2017

Dies berichtete die Polizei am Donnerstag. Nach bisherigen Erkenntnissen befand sich die junge Frau mit einer 21-jährigen Freundin auf der Franziskanerstraße. Gegen 3.15 Uhr ging der 27-jähriger Mann an ihnen vorbei, trat nach der 19-Jährigen und ging zunächst weiter. Dann drehte er um und schlug der Frau ins Gesicht.

Zwei Männer im Alter von 41 Jahren eilten den Frauen zur Hilfe, überwältigten den Tatverdächtigen und hielten ihn bis zum Eintreffen einer Streife der Polizeiwache Innenstadt fest.

Der 27-Jährige stand augenscheinlich unter Alkoholeinwirkung, war äußerst aggressiv und beleidigte die beiden Frauen fortwährend weiter. Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde er ins Präsidium gebracht, das er am Vormittag wieder verlassen kann.

Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung und Beleidigung.