Unfall in der Bonner Innenstadt

Bonn. Ein betrunkener Autofahrer ist am Sonntagmorgen in eine Haltestelle am Wilhelmsplatz gefahren. Danach floh er vom Unfallort. Als die Polizei ihn aufgriff, stellte sie nicht nur einen zu hohen Promillewert fest. Der 40-Jährige hatte sich mit seiner Aktion gleich mehrfach strafbar gemacht.

12.03.2017

Die Straßenbahnhaltestelle am Wilhelmsplatz war am Sonntagmorgen Endstation für einen betrunkenen Autofahrer. Nach Angaben von Zeugen war der 40-Jährige gegen 7 Uhr mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Wachsbleiche unterwegs, als er die Kontrolle über seinen VW Passat verlor und von der Fahrbahn abkam. Der Wagen prallte in die dortige Haltestelle.

Ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern, entfernte sich der Fahrer zu Fuß, nicht ohne den Pkw vorher ordnungsgemäß abzuschließen und das Warnblinklicht einzuschalten. Mehrere Funkstreifenwagenbesatzungen fahndeten wenig später nach dem Unfallflüchtigen.

Auf Basis der Zeugenbeschreibung konnte er in einer Wohnung auf der Römerstraße ausfindig gemacht werden. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,1 Promille. Seinen Führerschein konnten die Polizisten nicht sicherstellen. Den hatte er bereits im Oktober nach einer Trunkenheitsfahrt abgeben müssen.

Bei dem Unfall entstand ein geschätzter Sachschaden von 7000 Euro. Der Passat musste abgeschleppt werden. Den 40-Jährigen erwartet nun ein umfangreiches Strafverfahren wegen Trunkenheit, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Verkehrsunfallflucht. (ga)