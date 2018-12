Über Gleis 3 an der Haltestelle "Hauptbahnhof" hat sich am Dienstagnachmittag ein Betonstück von der Decke gelöst.

Ein Zwischenfall hat am Dienstagnachmittag kurzzeitig den U-Bahn-Betrieb am Hauptbahnhof gestört. Wie Augenzeugen berichteten, war dort bei Arbeiten an der Decke der U-Bahn-Station „Hauptbahnhof“ gegen 15 Uhr ein Betonstück auf die Gleise gefallen. Der Vorfall ereignete sich nahe der Zwischenwand, die beide Fahrtrichtungen voneinander trennt.

Somit bestand für wartende Fahrgäste keine Gefahr. Allerdings, so berichteten Augenzeugen, fiel der Stein mit den Maßen eines größeren Schuhkartons ins Gleisbett. Aus dem Loch in der Decke seien kurz darauf noch Funken geflogen. Die Bahnen von Gleis 3 mussten vorübergehend umgeleitet werden.