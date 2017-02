Kommentar zur Bürgerwerkstatt Viktoriakarree

Bonn. Die Bürgerwerkstatt für das Viktoriakarree ist gestartet. Wenn sich alle einbringen, kann die Werkstatt Bürgernähe schaffen. Ein Kommentar von GA-Redakteur Philipp Königs.

Von Philipp Königs, 13.02.2017

Die Bürgerwerkstatt zum Viktoriakarree hat endlich begonnen. Der interessierte Bürger kann sich bis in den Herbst hinein einbringen und engagieren mit seinen Ideen für die Neugestaltung dieses Areals. Im Begleitgremium, das zwar keine Empfehlungsbefugnis hat, aber immer wieder über die vorgebrachten Vorschläge diskutieren wird, sitzen seit Samstag neben Vertretern aus Verwaltung, Politik, Eigentümern, Anwohnern und sonstigen Interessenvertretern auch zwei per Los ausgewählte Bürger. Die Jury tagt öffentlich.

Die Projektplaner Zebralog, Neubig Hubacher und CommunityArtWorks haben sich viele Gedanken gemacht, wie sie die Öffentlichkeit in den Entscheidungsprozess einbeziehen können. Und sie haben sich offen gezeigt für weitere Anregungen zur Beteiligung aus der Bürgerschaft.

Ein Problem sehen einige darin, dass abschließend die Jury „aus Sach- und Fachexperten“ darüber entscheiden soll, welches Nutzungskonzept letztlich dem Rat vorgelegt wird. Wer nun, wie getan, vorschlägt, stattdessen einfach eine Bürgerversammlung einzuberufen, dem sei gesagt: Das kann in Zeiten, in denen polemische Zuspitzer Massen am Nasenring durch die Arena ziehen, nach hinten losgehen und undemokratisch enden.

Dennoch ist die Anregung im Kern interessant. Wie kann man das offenbar ernsthafte Interesse für Kommunalpolitik, das manchem Bürger ja schon abgesprochen wurde, weiter vertiefen? Mit einer veritablen Beteiligung an der Jury vielleicht. Wenn sich alle Teilnehmer ernsthaft auf den Prozess einlassen, kann die Werkstatt Bürgernähe schaffen und die Leitlinien für die Bürgerbeteiligung möglicherweise nachhaltig verbessern, die aus gutem Grund nicht Regelwerk heißen.