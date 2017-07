Poststraße mit vielen Passanten

Bonn. Die Attraktivität von Einkaufsstraßen ist ungebrochen: Das ergab eine deutschlandweite Zählung. Die gestiegenen Zahlen gelten teilweise auch für Bonn.

Da sage noch einer, Innenstädte hätten nicht viel zu bieten und würden immer weniger Kunden anziehen: Bei einer Zählung von Passanten in frequenzstarken Einkaufsstraßen Deutschlands hat die Gewerbeimmobilienfirma JJL aus Frankfurt festgestellt: Die Attraktivität ist ungebrochen.

Die gestiegenen Zahlen gelten teilweise auch für Bonn. Die Poststraße liegt mit 5420 gezählten Passanten pro Stunde und Platz 46 im Gesamtranking auf leichtem Wachstumskurs, in den Jahren 2013 bis 2017 waren auf der Verbindung vom Bahnhof zum Münsterplatz 5023 Passanten gezählt worden. Rang 58 bundesweit belegt die Remigiusstraße, die mit 4795 Passanten stündlich allerdings deutlich hinter dem früheren Spitzenwert von 5612 blieb.

„Erneut sehen wir mehr Besucher in den Innenstädten“, sagt Dirk Wichner von JJL zu den Ergebnissen. Das zeige: „Selbst wenn dort für den klassischen Einzelhandel die Umsätze zurückgehen, gibt es für die Menschen noch andere Gründe, in die City zu gehen.“ Statt zum Beispiel in eine weitere Hose zu investieren, würden sie einen Teil ihres Budgets in einem neuen, trendigen Gastronomie-Konzept ausgeben. Städte, die diese Aufenthaltsqualitäten durch Fußgängerzonen und Außengastronomie böten sowie sich stetig wandelten, würden auch weiterhin volle Innenstädte haben.

JJL betont, die Zählergebnisse seien und blieben „eine Momentaufnahme“. Ziel sei es, einen Trend festzuhalten, um Rückschlüsse auf die Entwicklung von City-Lagen zu ziehen. Den Spitzenplatz deutscher Einkaufsstraßen hat sich bei der Zählung die Frankfurter Zeil zurückgeholt: mit 14.875 gezählten Besuchern pro Stunde. Auf den Plätzen folgen die Kaufingerstraße in München (14.320) und die Flinger Straße in Düsseldorf (13.710). Der Vorjahresieger, die Schildergasse in Köln, verlor hingegen deutlich von 16.835 Passanten auf diesmal 13505 und musste sich auf Platz vier einreihen. In der Kategorie 250.000 bis 500.000 Einwohner ist die Bahnhofstraße in Bielefeld mit 8035 Besuchern die bestbesuchte Einkaufsmeile.