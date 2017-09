Architekten im Kreuzfeuer

Die Stadtverwaltung will dem Rat am 28. September den Grundsatzbeschluss zur Instandsetzung von Oper und Kammerspielen vorlegen. Um Baumaßnahmen und Kosten genauer zu ermitteln, sollen die „Leistungsphasen 1 und 2“ nach Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI) beauftragt werden. Das kostet laut Vorlage bis zu 2,2 Millionen Euro.

Gegenübergestellt werden sollen zwei Varianten: Instandsetzung bei laufendem Betrieb (hauptsächlich in den Spielzeitpausen) und bei Schließung der Gebäude. Für letzteres Szenario ist zu prüfen, welche Gebäude als Ausweichspielstätte dienen könnten – und was ein neuer Interimsbau, etwa aus Holz, kosten würde. Die Halle Beuel will die Stadtverwaltung später gesondert untersuchen. Das Fachbüro „theapro“ hatte vorgeschlagen, dort während der Sanierung Probebühne und Kostümwerkstatt unterzubringen, weil diese nicht in der Oper bleiben könnten. Aufwand dann in Beuel: weitere 13 Millionen Euro.