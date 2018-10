Einbrüche in Bonn

Bonn. Die Polizei bekommt prominente Unterstützung im Kampf gegen Einbruch. Schauspieler, Komiker und vor allem Bonner Bernhard Hoëcker hilft bei der Präventionsarbeit.

Es klingt wie eine Binsenweisheit, aber nach wie vor trifft es zu: In der dunklen Jahreszeit haben Einbrecher Hochkonjunktur. Grund genug für die Polizei, das Thema Prävention wieder in den Vordergrund zu rücken. Dafür haben sich die Beamten prominente Unterstützung geholt. Bernhard Hoëcker – Schauspieler, Komiker und vor allem Bonner – stand für zwei kurze „Riegel-vor“-Videoclips für die Bonner Behörde vor der Kamera. Ab Mittwoch werden sie im Internet auf bonn.polizei.nrw zu sehen sein. Dann nämlich, wenn auch die Aktionswoche zum Einbruchschutz startet.

„Wir lassen nicht nach“, erklärt Kripo-Chef Norbert Wagner die Initiative der Polizei. Und das, obwohl die Bonner Behörde, die für das Stadtgebiet Bonn, Königswinter, Bad Honnef und den linksrheinischen Rhein-Sieg-Kreis zuständig ist, mit Blick auf die Einbruchszahlen gut dasteht. „Seit 2013 haben wir einen kontinuierlichen Rückgang der Zahlen“, so Wagner. Damals schrieb man einen traurigen Rekord: 2708 Fälle verzeichnete die Polizei. Zum Vergleich: 2007 waren es „nur“ 1344.

Seit 2013 aber hat sich die Zahl der Einbrüche fast halbiert. 1401 Fälle waren es 2017, und auch in diesem Jahr sieht es gut aus: „Die Zahlen liegen etwa auf Vorjahresniveau“, so Wagner. Dennoch aber sei jeder Einbruch einer zu viel. Deshalb müsse man das Thema immer wieder in die Köpfe der Bürger bringen.

Dazu sollen die Filme mit Bernhard Hoëcker beitragen. Ende 2017 begonnen die Beamten, die diesjährige Aktionswoche vorzubereiten, beschreibt Cornelia Rösgen von der Direktion Kriminalität. Schnell entstand die Idee, einen prominenten Bonner mit ins Boot zu holen. Man fragte bei Hoëcker an. Und es stellte sich heraus, dass er selbst schon mit dem Thema „Einbruch“ zu tun hatte. Einige Polizisten verfassten das Drehbuch, es gefiel – und Ende August wurde gedreht. Nun liegt das Ergebnis vor. Mit den Clips sollen vor allem zwei Botschaften transportiert werden: „Nutzen Sie unsere kostenlose Beratung, machen Sie ihr Haus sicher“, sagt Wagner. Und: „Wenn Sie etwas Verdächtiges bemerken, rufen Sie sofort die 110.“ Dies ist auch ein Ziel der Präventionswoche, die am Mittwoch, 24. Oktober, beginnt. Bis zum 31. Oktober sind Präventionsspezialisten der Bonner Behörde in Bonn und der Region unterwegs.

Mittwoch, 24. Oktober: Von 10 bis 13 Uhr stehen die Einbruchschutzberater im Rathaus in Rheinbach. Von 18 bis 22 Uhr laden Polizei und Postbank zu einem Themenabend „Rundum sicher“ in die Bankfiliale an der Bonngasse ein. Es gibt Vorträge zu verschiedenen Themen – zum Einbruchschutz, zu sicherem Online-Banking und zur Sicherheit im Alter. Anmeldungen per E-Mail an bonngasse@postbank.de

Donnerstag, 25. Oktober: Beratung von 10 bis 12 Uhr im Bad Honnefer Rathaus und von 13 bis 15 Uhr im Rewe-Center in Pützchen, Am Weidenbach. Darüber hinaus gibt es von 9.30 bis 13.30 Uhr Infos zum Einbruchschutz im Polizeipräsidium, Königswinterer Straße.

Samstag, 27. Oktober: Um die Sicherung von Fenstern und Türen, Alarmanlagen und Videotechnik geht es beim Aktionstag in der Postbankfiliale an der Bonngasse. Von 10 bis 17 Uhr stehen Fachfirmen aus der Region und die Präventionsspezialisten der Polizei für Fragen und mehr zur Verfügung.

Montag, 29. Oktober: Infostände im Rathaus Bornheim, 10 bis 13 Uhr, und im Polizeipräsidium, 12 bis 18 Uhr.

Dienstag, 30. Oktober: Beratung im Rathaus Alfter, 10 bis 12 Uhr, und im Bürgerbüro Swisttal-Heimerzheim, 13.30 bis 15 Uhr.

Mittwoch, 31. Oktober: Info-Stände im Einkaufszentrum Wachtberg in Berkum, 10 bis 12 Uhr, und im Rathaus Meckenheim, 13.30 bis 15 Uhr.

Weitere Infos auf bonn.polizei.nrw.