Neubau für das Entwicklungsministerium

Die Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH wächst seit der Fusion aus DED, Inwent und GTZ: 2011 waren es noch 785 Mitarbeiter in Bonn und 1725 in Eschborn, dem alten GTZ-Sitz. Jetzt beschäftigt die GIZ nach eigenen Angaben 1224 Menschen in Bonn, 2179 in Eschborn und 514 in Berlin.

In Bonn kursieren Gerüchte, die GIZ wolle in Berlin deutlich aufstocken. Fragen dazu beantwortet die Gesellschaft jedoch nicht. Eine Sprecherin sagt nur: „Wir bitten um Verständnis, dass wir zur Entwicklung der Mitarbeiterzahlen in den nächsten Jahren nichts sagen können.“

Die GIZ investiert in Bonn rund 158 Millionen Euro in ihren Neubau an der Friedrich-Ebert-Allee (900 Arbeitsplätze), der den benachbarten Mäanderbau (500 Arbeitsplätze) ergänzt. In Röttgen hat die GmbH im vergangenen Jahr ihr neues Fort- und Weiterbildungszentrum eingeweiht, in das rund 32 Millionen Euro geflossen sind.

Die staatliche AgenturEngagement Global gGmbH mit Sitz im Bundesviertel ist ein Dienstleister für Entwicklungshelfer. Beim Start 2012 hatte sie 192 Mitarbeiter; jetzt sind es knapp 600, darunter 243 Beschäftigte in Teilzeit. In einer Dependance am Berliner Lützowufer arbeiten 70 Männer und Frauen für Engagement Global. „Es gibt keine Überlegungen, Stellen nach Berlin zu verlagern“, erklärt Sprecherin Adelheid Schultze auf Anfrage.