Welt-Aids-Tag 2017

Bonn. Zum Welt-Aids-Tag am 1. Dezember haben Mitarbeiter des Bonner Caritasverbands und der Aids-Hilfe Bonn Schüler des Heinrich-Hertz-Europakollegs über Aids sowie andere Geschlechtskrankheiten informiert und zudem, wie man sich davor schützen kann.

Von Martin Wein, 01.12.2017

Marcel Maus hat sie alle sicher verwahrt in einem grünen Stoffbeutel. Doch genau den macht der Mitarbeiter der Bonner Caritas nun auf. Eine fette Filzlaus mit ihren sechs Beinchen kommt zum Vorschein, danach eine graue Gonokokke, ein bewegliches Bakterium, das die Gonorrhoe – landläufig Tripper genannt – auslöst. Auch Syphiliserreger sind im Beutel und ein schwarzes HI-Virus, dem Maus ausgerechnet ein rotes Aids-Schleifchen angehängt hat.

So plüschig die vergrößerten Mikroben als Stofftiere auch wirken – keiner möchte mit diesen im wahren Leben Bekanntschaft machen. Die Figuren sind Teil des Aufklärungsmaterials, mit dem die Caritas und die Bonner Aids-Hilfe am Vortag des Welt-Aids-Tages an diesem Freitag Schüler des Heinrich-Hertz-Europakollegs über die Vorsorge und Behandlung von Geschlechtskrankheiten, insbesondere Aids, aufklären.

Kein Unterrichtsthema im Kolleg

„Als technische Berufsschule besprechen wir diese Themen nicht im Unterricht“, sagt Schulleiter Markus Klarsmeier. Da könne eine zusätzliche Aufklärung durch Fachkräfte keinesfalls schaden. Positiv nehme er auf, wie offen die Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit Fragen der Sexualität umgingen. „Da gibt es kaum Berührungsängste. Das hilft dann auch, entsprechende Fragen zu stellen“, sagt er.

Auch die angehenden Informatiker Olli, Marcel und Torsten sind am Stand mit den Prospekten, Penismodellen und Kondomen stehen geblieben. „Aufgeklärt wurden wir ja schon in der Grundschule“, sagt Torsten. Die grundsätzlichen Übertragungswege für das HI-Virus kennen alle drei. Neu ist ihnen und vielen anderen Jugendlichen aber beispielsweise, dass die bei jungen Leuten übliche Intimrasur messbare Risiken beinhaltet. „Die Ansteckungsgefahr mit Filzläusen ist damit deutlich gesunken“, erklärt Maus. Alle anderen Erreger könnten aber durch Mikroverletzungen in den Körper gelangen, die bei jeder Rasur entstünden.

Verhütung ist für die drei jungen Männer aus Bonn dagegen selbstverständlich, sagen sie. „Lieber gleich doppelt – mit Pille und Kondom“, sagt Olli. Schließlich sei auch der Wunsch nach Kindern noch nicht vorhanden. Unter Freunden werde die Frage offen besprochen. Unstimmigkeiten mit Partnern gebe es fast nie. Allerdings weiß der Caritas-Experte aus Statistiken: „Bei vier oder fünf wechselnden Partnern fängt man sich sehr oft eine Geschlechtskrankheit ein.“

Zeitnaher Test bei Unsicherheit

Wichtig in Zweifelsfällen sei in jedem Fall ein schneller Test, betont deshalb Daniel Krämer von der Aids-Hilfe. Erstmals bietet der Verein in seinen Räumen zusammen mit dem Bonner Gesundheitsamt dazu am Dienstag, 5. Dezember, einen Schnelltest an. Schon nach einer Stunde steht das Ergebnis zur Verfügung. Künftig soll einmal im Quartal dazu Gelegenheit sein. „Anders als beim Arzt werden ein Test oder das Ergebnis in keiner Akte notiert“, betont Maus.

Wie hoch die Zahl der HIV-Infizierten in Bonn aktuell ist, vermag niemand zu sagen. Die Uniklinik als einzige Schwerpunktambulanz der Region hat rund 1000 Patienten in Behandlung. Das ist nicht wenig, wenn man bedenkt, dass nach Zählungen des Berliner Robert-Koch-Instituts die Gesamtzahl der Virusträger mit Diagnose in Deutschland bei 75 700 liegt. Dazu kommt die Dunkelziffer der noch nicht entdeckten Ansteckungen.

Verglichen mit 2005 sei die Zahl der Neuinfektionen in Deutschland 2015 ganz leicht rückläufig, „aber die Zahl der Neudiagnosen steigt“, so Krämer. Migrationsbewegungen aus Ländern mit anderen Sexualvorstellungen und häufigeren Missbrauchsfällen könnten dafür eine Ursache sein. In NRW lebten Ende 2016 rund 19 200 Menschen mit HIV, 2600 ohne Kenntnis davon. Betroffen sind zu 80 Prozent Männer.