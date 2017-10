Abgase belasten die Ausfallstraßen

Bonn. Die Stickstoffdioxid-Grenzwerte wurden bei den Messungen des Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz in Bonn im vergangenen Jahr an 49 Tagen überschritten. Der Anteil der Verschmutzung durch Dieselmotoren sei hoch.

Von Martin Wein, 25.10.2017

Beim Stickstoffdioxid, einem Abgas, das vor allem bei der Verbrennung von Diesel-Treibstoff entsteht, verfehlt Bonn an zwei Messstationen klar die EU-Grenzwerte. Das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz hat mit seinen Anlagen an der Bornheimer Straße 35a und an der Reuterstraße 24 an 41 beziehungsweise 49 Tagen das geforderte Jahresmittel von maximal 40 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft überschritten. Landesweit wurden die Grenzwerte an 60 Standorten überschritten.

„Die hohen Belastungen stellen wir ausnahmslos an Straßenabschnitten fest, die bezüglich des Verkehrsaufkommens und der Bebauungssituation den beiden Straßen in der Bonner Innenstadt ähneln“, erläutert Pressesprecherin Birgit Kaiser de Garcia auf Anfrage des GA. Der Anteil, der durch Dieselmotoren verursacht werde, sei „sehr hoch und deshalb ja auch immer wieder in der öffentlichen Diskussion“. Durch die geschlossene Bebauung an solchen Straßen entstehe eine Schluchtsituation mit einer schlechten Luftdurchmischung.

Grünen-Politiker fordern Konsequenzen

Dass die gemessene Stickstoffdioxid-Belastung auch an anderen großen Bonner Straßen in ähnlichem Maß vorhanden ist, legt eine Messung der Grünen mit dem Verkehrsexperten der eigenen Bundestagsfraktion, Oliver Krischer, nahe. Dazu kamen vom 13. bis 22. September Passiv-Sammler zum Einsatz, wie sie auch das Landesamt verwendet. Am Konrad-Adenauer-Platz in Beuel wurde dabei eine durchschnittliche Belastung von 43,3 Mikrogramm Stickstoffdioxid pro Kubikmeter gemessen. Damit wurde der EU-Grenzwert überschritten. Am Bertha-von-Suttner-Platz in der Innenstadt und auf der Adenauerallee in der Südstadt in Höhe der Kinderklinik lag die Belastung mit 31,1 und 38,1 Mikrogramm in einem Fall knapp unterhalb des Grenzwertes.

Das enthält die Bonner Luft Luft verbindet man landläufig mit Sauerstoff (O2) und Kohlendioxid (CO2). Tatsächlich besteht sie aber aus einem vielfältigen Gasgemisch. Den Löwenanteil macht Stickstoff (78,08 Prozent) aus. Dazu kommen Sauerstoff (20,96), Argon (0,93) und das Treibhausgas Kohlendioxid CO2 (0,04), dessen Anteil sich seit Beginn der Industrialisierung verdoppelt hat, sowie in Bodennähe Wasserdampf H2O (1,3 Prozent, in der Volumenrechnung nicht enthalten). Auch Pollen, Sporen, Staub sowie Spurengase sind in der Luft. Gefährlich für die Gesundheit von Mensch und Tier sind vor allem Gasverbindungen sowie Feinstaub. Folgende Stoffe werden vom Lanuv in Auerberg gemessen:

Benzol (C6H6) ist ein wichtiger Stoff der petrochemischen Industrie und ein Nebenprodukt der Benzin- und Ethylherstellung. Es ist krebserregend, giftig und kann bei höherer Belastung (zwei Volumenprozent für fünf bis zehn Minuten) zur Bewusstlosigkeit oder sogar zum Tod führen. Eine längere Aufnahme kleinerer Benzolmengen führt zu Schwindel, Kopfschmerzen und Müdigkeit und schädigt die inneren Organe sowie das Knochenmark.

Ozon entsteht aus Verkehrsabgasen in Reaktion mit Licht und ist ein starkes Treibhausgas. Laut Umweltbundesamt vermindert Ozon (O3) die Lungenfunktion und fördert Entzündungen in den Atemwegen. Bei erhöhtem Atemvolumen durch körperliche Anstrengung können sich diese Auswirkungen verstärken. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft schätzt es als krebserregend ein.

Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) sind komplexe organische Verbindungen. Die einfachste Naphtalin besteht beispielsweise aus zwei Benzol-Ringen. Es gibt mehrere Hundert mögliche Verbindungen. Sie entstehen vor allem bei der Verbrennung von Kohle, Erdöl oder Erdgas und sammeln sich im Boden. In der Luft binden sie sich an Staubpartikel. Sie können die Haut entfetten, Augen, Atemwege sowie Magen und Darm schädigen. Einige Verbindungen gelten als krebserregend.

Schwefeldioxid (SO2) entsteht vor allem bei der Verbrennung von Kohle und Erdöl. Es sorgte in der Vergangenheit für den berüchtigten sauren Regen. Erhöhte Konzentrationen fördern Kopfschmerzen, Übelkeit und reizen Lungen und Bronchien.

Stickstoffmonoxid (NO) durchdringt aufgrund seiner geringen Größe problemlos biologisches Gewebe und ist stark reaktiv. In der Medizin wird es für seine blutgefäßerweiternde Wirkung geschätzt. In hohen Luftkonzentrationen schädigt es andererseits die Erbsubstanz DNS.

Stickstoffdioxid (NO2) entsteht durch Verbrennungsreaktionen aus Stickstoffmonoxid vor allem im Straßenverkehr. Für Dieselfahrzeuge besteht auch mit Euro-6-Norm ein höherer Grenzwert als für Benziner. Verstärkt durch Allergien kann es vor allem bei Asthmatikern die Bronchien verengen. Es trägt zur sommerlichen Ozon-Bildung bei und lässt Böden versauern.

Feinstaub ist ein Gemisch fester und flüssiger Partikel in der Luft. Die schädlichen Folgen unterscheiden sich je nach Partikelgröße. Sie reichen laut Umweltbundesamt „von Schleimhautreizungen und lokalen Entzündungen in der Luftröhre und den Bronchien oder den Lungenbläschen bis zu verstärkter Plaquebildung in den Blutgefäßen, einer erhöhten Thromboseneigung oder Veränderungen der Regulierungsfunktion des vegetativen Nervensystems“. Dabei unterscheidet man Partikel der Größe bis PM10 mit einem maximalen Durchmesser von 10 Mikrometern, die in die Nasenhöhle eindringen. PM2,5 kann bis in die Bronchien und Lungenbläschen vordringen. Ultrafeine Partikel mit einem Durchmesser von maximal 0,1 Mikrometern gelangen sogar bis ins Lungengewebe und den Blutkreislauf.

Die Bundestagsabgeordnete Katja Dörner und die Vorsitzende der Bonner Grünen Andrea Bauer leiten daraus politische Forderungen ab: „Von Stickoxiden gehen erhebliche Gesundheitsrisiken aus: Sie können schwere Lungen- und Herz-Kreislauferkrankungen auslösen. An allen Messstationen wohnen Menschen, die der Belastung tagtäglich ausgesetzt sind.“

Nach Berechnungen der Europäischen Umweltagentur seien mehr als 10.000 Todesfälle in Deutschland eine Folge der Verkehrsemissionen. „Der Verkehr muss daher auch hier in Bonn insgesamt sauberer werden“, fordern Dörner und Bauer. Infolgedessen müsse die Luftüberwachung in der gesamten Stadt intensiviert werden.