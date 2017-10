Opernhäuser

Die Elbphilharmonie in der Hamburger Hafen-City.

Bonn. Immer wieder dauern Bauprojekte im Kulturbereich länger und werden teurer als geplant. In den vergangenen Jahren gab es in Deutschland viele Beispiele dafür.

Von Nicolas Ottersbach, 06.10.2017

Oper Köln

Eigentlich sollte die Sanierung der Kölner Oper 253 Millionen Euro kosten – mittlerweile geht die Stadt von 570 Millionen Euro aus. Zudem verschob sich das Fertigstellungsdatum nach hinten. War ursprünglich der November 2015 vorgesehen, ist es jetzt Ende 2022. Zwischen der Stadt und dem Ingenieurbüro, das für die technische Planung zuständig war, gibt es einen Rechtsstreit. Dem Büro wurde gekündigt, weil die Stadt ihm 60 Baumängel vorwirft. Diese soll nun ein Gutachter in einem Beweissicherungsverfahren untersuchen.

Staatsoper Berlin

Nachdem es eine offizielle Eröffnung gab, wird das Opernhaus Unter den Linden in wenigen Tagen wieder schließen, um die neue Technik anzupassen. Aber was sind schon zwei Monate? In den vergangenen sieben Jahren kam es bei der Sanierung immer wieder zu Problemen, die laut der Berliner Senatsverwaltung für Stadtentwicklung nicht vorhersehbar waren. Insgesamt dauerte die Fertigstellung vier Jahre länger als geplant. Dazu stiegen die Kosten von 239 Millionen Euro auf mehr als 400 Millionen Euro. Der Grund: Unter anderem wurden Risiken, wie höhere Gewalt oder Insolvenzen, vorab nicht berücksichtigt.

Schauspielhaus Düsseldorf

Der Aufschrei war vergangenes Jahr groß, als Oberbürgermeister Thomas Geisel wegen explodierender Baukosten die Idee äußerte, das Düsseldorfer Schauspielhaus zu schließen und das Theater dauerhaft in die Ausweichspielstätte zu verpflanzen. Dann billigte der Stadtrat aber die Sanierung. Dafür wurden zusätzliche 4,85 Millionen Euro (insgesamt 20,9 Millionen Euro) für die technische Gebäudeausstattung und 750 000 Euro für die Sanierung von Dach und Fassade abgesegnet.

Oper Frankfurt

In Frankfurt wäre ein Opern-Neubau nur etwas teurer als eine Sanierung, weil die Bausubstanz des Gebäudes zu schlecht ist. Das ergab eine Machbarkeitsstudie. Eine Sanierung mit provisorischer Spielstätte im Haus würde elf Jahre dauern und 868 Millionen Euro kosten. Eine Sanierung mit Auslagerung einer Bühne würde acht Jahre in Anspruch nehmen und wäre mit 848 Millionen Euro etwas günstiger. Abriss samt Neubau wäre mit sechs Jahren Bauzeit die schnellste Variante, mit 889 Millionen Euro aber auch die teuerste. Ein Entscheidung steht noch aus.

Elbphilharmonie Hamburg

Ein prominentes Beispiel für misslungene Neubauplanungen ist die Hamburger „Elphi“. Im ersten Entwurf sollte sie nichts kosten, das Geld durch den Verkauf der Luxuswohnungen und des Hotels im Gebäude wieder reinkommen. Doch von da an stieg der Preis stetig. Erst auf 186 Millionen, dann auf 241 Millionen und knapp 400 Millionen Euro, weil es immer wieder neue Anforderungen gab. Zum Schluss geriet auch noch der Baukonzern Hochtief in die roten Zahlen und weigerte sich, weiterzubauen. Schließlich einigte man sich: Endpreis 789 Millionen Euro.