Bonn. Am kommenden Wochenende startet die neunte Auflage des Ballonfestivals. Wer mitfahren möchte, sollte sich sputen. 25 Teams aus Deutschland, Holland und Großbritannien bieten Fahrten an. Aber auch auf dem Boden wartet ein großes Programm.

Es ist absolut still hier oben. Die Stadt liegt ausgebreitet wie auf einer Modelleisenbahnplatte – nur dass sich die winzigen Autos auf der Godesberger Allee tatsächlich bewegen, während im Westen die Sonne in Richtung Horizont sinkt. Kein Mucks dringt herauf.

Laut wird es nur, wenn der Gasbrenner 300 Meter über dem Bundesviertel fauchend die Luft im Ballon erwärmt. Die Hitze, die das Gerät für einige Sekunden über die Gondel mit 13 Passagieren fluten lässt, ist extrem. Und kühlenden Wind gibt es nicht – denn den spürt niemand in einem Ballon, weil sich das Luftfahrzeug mit dem Wind bewegt.

Der Wind bestimmt, wo es hingeht. „Das ist einer der Gründe, warum die Nachfrage immer größer wird“, mutmaßt Hans-Joachim Häuser, der Mann am Brenner. Er ist Geschäftsführer der Kölner Firma Skytours Ballonfahrten, nach eigenen Angaben größter Anbieter in Europa. Der digital durchgetaktete Mensch, so Häuser, genieße es, im Ballon für 60 bis 90 Minuten einfach loszulassen. Den Wind kann keiner beschleunigen, und ab 300 Metern Höhe hat auch das Handy meist kein Netz mehr.

Gestartet ist Häuser mit dem 42 Meter hohen und 900 Kilogramm schweren Ballon auf der großen Blumenwiese in der Rheinaue. Dort veranstaltet seine Firma nächstes Wochenende das 9. Bonner Ballonfestival mit 25 Teams aus Deutschland, Holland und Großbritannien. Wenn das Wetter mitspielt, bieten sie Fahrten an; auf der Blumenwiese gibt es ein Familienprogramm, und am Samstag um 23 Uhr ist wieder das traditionelle Ballonglühen geplant. Die Organisatoren rechnen mit mindestens 10 000 Besuchern beim Festival.

Überwacht und genehmigt wird das Spektakel übrigens von der Bezirksregierung Köln als Luftfahrtbehörde, denn bei Ballonfahrten wird Sicherheit naturgemäß groß geschrieben. Mit den Kölnern macht Häuser genauso gute Erfahrungen wie mit der Bonner Stadtverwaltung: „Die Zusammenarbeit mit dem Ordnungsamt klappt hervorragend“, lobt der Geschäftsführer. Er und seine Leute mögen die Rheinaue noch aus einem anderen Grund: Die Blumenwiese liegt im windgeschützten Kessel, was Aufbau und Befüllen der Ballons vereinfacht. Bei böigem Wind kann es sonst ruppig werden.

Diesmal weht er nur mit zehn, zwölf Knoten und treibt den Ballon mit weniger als 20 Stundenkilometern über den Kottenforst in Richtung Wachtberg. Wie ein üppiger, sattgrüner Algenteppich erstreckt sich der Wald, so weit das Auge reicht. Für Ballonfahrer, die nur einen begrenzten Gasvorrat in der Gondel haben, sind so ausgedehnte Gebiete ein Risiko. Neulich hat ihn über einem Wald bei Dinslaken eine Flaute erwischt, erzählt Häuser. Das Gas ging zur Neige, und nirgends eine Lichtung zu sehen. Da der Ballon einen Durchmesser von 40 Metern hat, braucht er für die Landung mindestens 42 Meter Platz. „Wir hatten zwischen den Bäumen vielleicht acht Meter.“ Der Trick: So viel Heißluft aus der Hülle lassen, dass der Ballon „schlank“ genug für die Lücke wird – und dann langsam runtergehen. Wenn man gelassen genug für so eine Aktion ist. „Na ja“, sagt Häuser grinsend, „nach 2800 Fahrten hat man irgendwann genug Erfahrung.“ Die muss er diesmal nicht ausspielen. Häuser landet auf einer Wiese bei Adendorf. Sie ist frisch gemäht. „Perfekt, als ob der Bauer auf uns gewartet hätte.“

Das Ballonfestival beginnt am Freitag, 9. Juni, um 19 Uhr. Das Familienprogramm auf der Blumenwiese startet am Samstag um 15 Uhr, am Sonntag um 12 Uhr. Restkarten für Ballonfahrten (ab 179 Euro) unter info@skytours-ballooning.de oder 0228/9696748