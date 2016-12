Comedy-Stars aus Endenich

24.12.2016 Bonn. An den Feststagen läuft die WDR-Comedy-Serie über die Endenicher Familie. Wie sie wirklich das Fest feiern, erzählt Mutter Margie Kinsky.

„Wehe, das Weihnachtsfest läuft nicht ab wie immer.“ Der Fluch von Bill Mockridge hängt kurz vor dem Fest Unheil verheißend über dem Heim der bekannten Endenicher Kabarettisten-Familie. Zumal sich die sechs erwachsenen Söhne dieses Mal verpflichtet haben, anstelle von Mama Margie Kinsky sämtliche Vorbereitungen selbst zu übernehmen.

„Völlig überzogenes Weihnachtsgedöns“, nennen die Brüder um Comedy-Star Luke unter sich das notwendige Zubehör. Die Mutter sei „nicht auf Koks, aber seit Herbst dauernd auf Lametta“. Aber dann machen die Sechs sich doch daran, „die fünf Säulen“ der Mockridgeschen Weihnacht mehr oder weniger erfolgreich auf die Beine zu stellen: bis die Küche qualmt, die Christbaumkugeln im Geschirrspüler zersplittern und Lieblingshund Berta, voll des Glühweins, in den Seilen hängt.

Das sei die Weihnacht der „Knallerfamilie Mockridge“ aus der gleichnamigen WDR-Comedy-Serie, sagt Margie Kinsky. „Aber das ist glücklicherweise nicht ganz unsere italo-kanadische Weihnacht“, fügt sie dann augenzwinkernd hinzu. Mit böhmischen Wurzeln ist sie in Italien aufgewachsen und hat dann in Bonn „den kanadischen Holzfäller“ Bill geheiratet: Margie Kinsky sorgt in der Endenicher Wirklichkeit ohne Zweifel für ein internationales Familienfest.

Und hier hat die Serie recht, wenn ich darin sage: In Italien kannst du Ostern mit sonst wem feiern, aber zu Weihnachten sind alle bei Mamma zu Hause.“ Kinsky lacht. Die sechs Mockridge-Jungs seien also allesamt zum Heiligen Abend bei den Eltern zu erwarten. Und sie werde sie, wie in der TV-Produktion, verwöhnen, bis es kracht.

Wie steht es nun genau mit den fünf von Vater Mockridge in der Serie beschworenen Säulen des Familienfests in der Realität? Die hohe, schön geschmückte Tanne stehe nicht nur im Kölner Serienwohnzimmer, antwortet Kinsky. Und jede Menge Krippen ebenfalls. „Ich sammle schöne Krippen. So wie in der Serie beruhigt es mich, wenn ich die kleinen Figuren, die Hirten mit den Schafen, zähle und hin- und herschiebe“, erzählt sie.

Aber das mit Bills 15 Kilo schwerem Riesentruthahn aus dem Film sei nicht ganz die Wahrheit. „Wir essen, seit die Kinder klein waren, zu Heiligabend unser Bethlehem-Dinner: Also alles, was es zu Jesu Geburt in Bethlehem gegeben haben mag: Oliven, Käse, Feigen, Nüsse“, erklärt Kinsky. Der Vorteil: Sie brauche nicht zu kochen, und es werde auch nichts kalt.

Am ersten Feiertag werde für die böhmische Großmutter eine ganz normale Pute aufgetischt. Dann vergleiche man auf den mit Familienfotos versehenen Weihnachtskarten, wie alt alle geworden sind. Und der heilige Eierpunsch, der Weihnachtspudding, die südafrikanischen Süßkartoffeln und die Ave-Maria-Singerei aus der Serie? „Sind alles Quatsch“, sagt Kinsky. Obwohl, seit die Söhne klein waren, hätten sie immer eine Art Nummern-Revue veranstaltet. Gut möglich also, dass Sohn Luke wie in der Serie eine schmalzige Einlage gebe.

Familientradition sei in Endenich übrigens, dass man sich drei Bescherungen gönne. Wie das? Na, zu Heiligabend komme das Christkind, am ersten Feiertag Bills Santa Claus und zum Dreikönigstag am 6. Januar Margies Befana. Wer das gleich ist? Kinsky lacht. „Die italienische Hexe auf dem Besen, die auf der Suche nach dem Jesuskind Geschenke bringt.“

