Neueröffnung in der Südstadt

Südstadt. Im ehemaligen Haushaltswarengeschäft Wieners am Bonner Talweg hat Bäckermeister Max Kugel ein neues Geschäft eröffnet, und er will nur eines: Brot verkaufen.

Von Jutta Specht, 12.09.2017

„Die Zukunft des Bäckerhandwerks liegt in der Spezialisierung“, sagt der 26-Jährige. Mit zwei Angestellten will er das Geschäft ans Laufen bringen. „Uns drei geht es ums Handwerk. Wir haben eine Beziehung zum Produkt.“ Die alteingesessene Konkurrenz fürchtet er nicht. „Wer der Beste ist, entscheidet der Kunde.“

Kugel stammt aus einer Bäckerdynastie in Lahnstein. Mit 15 Jahren begann er die Ausbildung und lernte anschließend Konditor. Sieben Jahre lang ging er als Geselle auf Wanderschaft. In München, auf Föhr, in Leutkirch, in Zürich und schließlich in den USA, in Kanada und London sammelte er Rezepte und Inspirationen fürs Brotbacken – „nur Brot mit Charakter“. Eigentlich wollte er nach der Meisterschule zu Hause mit Vater und Bruder zusammenarbeiten. „Aber ich habe gemerkt, dass ich anders ticke und meinen eigenen Weg gehen muss.“

2015 bewertete ihn Johannes Lafer in einer ZDF-Show als besten Bäcker des Jahres. Prompt wurde er von einer Passantin auf dem Bonner Talweg erkannt und angesprochen, als er auf dem Bürgersteig vor seinem Geschäft steht. Was ihm wichtig ist: „Handwerk, Feingefühl und gute Qualität.“ In der Backstube ist nach alter Tradition ein Steinofen aufgebaut. „Wir werden, soweit es geht, ohne Maschinen arbeiten, dem Teig die Zeit lassen, die er braucht und das Brot mit der Hand formen.“ Er will als Bäcker sichtbar sein. Dann werde er auch an der Resonanz der Kunden merken, wo Verbesserungen notwendig wären.

In der Südstadt hat Max Kugel als Geselle schon mal gewohnt. „Sie hat Charme.“ Er sieht es als glückliche Fügung, dass er das leerstehende Geschäft am Bonner Talweg mieten konnte. „Road to bakery“ steht quer übers Schaufenster geschrieben – Kugels ganz persönlicher Sinnspruch: „Die Straße, meine Wanderschaft hat mich zur eigenen Bäckerei geführt.“