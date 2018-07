Bonn. Polizisten hatten nach der Kippa-Attacke in Bonn zunächst Opfer und Täter verwechselt und den angegriffenen Professor laut Zeugenangaben brutal überwältigt. Wie steht es um Polizeigewalt und deren Folgen?

Der von unabhängigen Zeugen als brutal beschriebene Polizeieinsatz gegen den jüdischen Professor am vergangenen Mittwoch, bei dem die Beamten zudem noch Opfer und Täter verwechselten, wirft wieder einmal die Fragen auf: Wie weit dürfen Polizisten bei ihren Einsätzen gehen? Wann überschreiten sie die Grenze? Und werden sie für nicht gerechtfertigte Gewaltanwendung zur Verantwortung gezogen? Wie berichtet, wird gegen die beteiligten Beamten strafrechtlich ermittelt. Wie diese Ermittlungen ausgehen, ist völlig offen.

Wie aber steht es generell um Strafverfahren gegen Polizeibeamte in Bonn und der Region? Wie häufig haben Bürger, die sich als Opfer von Polizeiwillkür sehen, Strafanzeige erstattet? Wie häufig wurden Verfahren eingeleitet, wie viele führten zu einem Strafprozess, und wie oft kam es zu einer Verurteilung wegen Körperverletzung im Amt? Entsprechende Anfragen des GA blieben am Donnerstag unbeantwortet. Das für Polizeibeamte zuständige NRW-Innenministerium leitete die Anfragen „zur weiteren Befassung“ an das Landeskriminalamt weiter, wie dessen Sprecher Frank Scheulen mitteilte, eine Statistik aus den letzten fünf Jahren mit Delikten „Körperverletzung im Amt“ schickte, dazu jedoch erklärte: Wie viele Personen davon Polizeibeamte seien, sei nicht erfasst und auch unmöglich zu klären.

Polizisten landen selten vor Gericht

Die Bonner Polizei selbst bezog sich auf die Statistik des Innenministeriums und nannte für die Jahre 2013 bis 2017 vier Delikte von Körperverletzung im Amt. Ob Polizisten sie begangen haben sollen, bleibt dabei genau so unbeantwortet wie die Frage, was daraus geworden ist. Auch von der Bonner Staatsanwaltschaft waren keine Antworten zu erhalten. Eine Sprecherin erklärte wie ihre Vorgänger in früheren Jahren: Eine Auswertung der Akten sei aufgrund zu hohen und unzumutbaren Aufwands „im Rahmen einer Presseanfrage nicht zu leisten“.

Fest steht: Vor den Gerichten im Bonner Bezirk landen selten Polizisten. Und wenn es in der Vergangenheit zu Strafprozessen gegen Beamte kam, endeten sie nicht selten mit Freisprüchen oder Einstellungen. Denn der Beweis, dass Polizisten beim Einsatz die Grenze von zulässiger Gewalt überschritten haben, ist schwer zu führen, da auch sie tatsächlich häufig angegriffen werden.

Aber eben nicht immer. Und wohl auch seltener als behauptet. Denn immer wieder mal kam vor Gericht heraus, dass Polizisten zum eigenen oder Schutz von Kollegen gelogen und sogar Akten manipuliert hatten, was 2007 zur massiven Kritik eines Bonner Richters an den Beamten führte. Er sprach von Vertuschung, die vom Chef gedeckt worden sei, und erklärte: „Das ist der eigentliche Skandal.“