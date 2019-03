Sondersitzung des Bonner Stadtrates

Die Arbeiten an der Beethovenhalle werden nicht nur immer teurer, sie könnten sich laut Stadtdirektor auch weiter verzögern.

Bonn. Der Rat beschließt, wegen der Kostenexplosion das Rechnungsprüfungsamt einzuschalten. Stadtdirektor Wolfgang Fuchs kündigt an, dass die Sanierung länger dauern könnte als bis zum Jahr 2022.

Die Stadtverwaltung hat die offizielle Kostenprognose für die Sanierung der Beethovenhalle am Montag von zuletzt 102 auf 113,5 Millionen Euro erhöht. Eine weitere Steigerung sei „nicht ausgeschlossen“, teilte Stadtdirektor Wolfgang Fuchs am Abend in einer Sondersitzung des Rates mit. Hintergrund der erneuten Kostensteigerungen sind offenbar vor allem Mängel und Zeitverzug beim Projektplaner, dem Architektenbüro Nieto Sobejano Arquitectos (NSA) aus Berlin. Zwei Technikfirmen hatten wegen der Verzögerung ihre Aufträge gekündigt.

Die Stadt hatte NSA mit Kündigung gedroht und eine letzte Frist bis vergangenen Freitag gesetzt. Der Projektplaner habe tatsächlich einen aktualisierten Terminplan geliefert, berichtete Fuchs den Fraktionen. Dieser müsse jetzt genau überprüft werden. Fuchs bat darum, der Stadtverwaltung „eine Atempause von vier bis sechs Wochen“ zu gewähren, um mit den Beteiligten zu sprechen und ein Konzept für die Vollendung des Projekts zu erarbeiten.

Ursprünglich lagen die Kosten bei 61,5 Millionen Euro

Man werde auch prüfen, bei welchen Maßnahmen noch Kosten reduziert werden könnten. Zur Dauer der Sanierung sagte der Stadtdirektor, dass sie „womöglich nicht mal 2022“ abgeschlossen sein könnte. Er sei sich seiner politischen Verantwortung für das Projekt bewusst.

In der Sitzung, die bis Redaktionsschluss andauerte, verteidigte die Koalition aus CDU, Grünen und FDP den Beschluss zur Sanierung der Beethovenhalle, die ursprünglich mit 61,5 Millionen Euro kalkuliert war. Aus der Opposition kam massive Kritik. Die SPD sprach von „Pleiten, Pech und Pannen“, die die Verwaltung zu verantworten habe. Der Bürger Bund Bonn nannte das Projekt ein „zweites WCCB“. Auf Antrag der SPD votierte der Rat einstimmig dafür, das städtische Rechnungsprüfungsamt einzuschalten.

Weitere Berichterstattung folgt.