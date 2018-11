Deutliche Kostensteigerung

Bonn. Wegen der deutlichen Erhöhung der Sanierungskosten hat der Steuerzahlerbund die Bonner Beethovenhalle als Beispiel für Verschwendung öffentlicher Gelder ins Schwarzbuch aufgenommen. Der Verband spricht von einer "Blamage in Bonn".

Von Anja Wollschlaeger, 06.11.2018

Der Bund der Steuerzahler listet in seinem aktuellen Schwarzbuch mehr als 100 Beispiele für Verschwendung öffentlicher Gelder auf. Darunter ist eine Straße in Berlin mit zahllosen Verkehrsschildern, eine Rasenheizung in einem Stadion in Erfurt und auch ein Fall aus Bonn.

Die Sanierung der Beethovenhalle bekommt durch die Veröffentlichung nun bundesweite Aufmerksamkeit. Im Stadtrat waren dazu bereits klare Worte zu hören: "horrend" nannte Helmut Redeker (SPD) die Kostensteigerung, während Tom Schmidt (Grüne) von einer "schrecklichen Wundertüte" sprach. Ursprünglich hatte die Stadt mit Kosten von 61,5 Millionen Euro kalkuliert - inzwischen liegt die Prognose bei 95 Millionen Euro. Laut dem Bund der Steuerzahler ging die Verwaltung sogar nur von geschätzten 59,8 Millionen aus und schätzte, dass die Kosten um 20 Prozent schwankten könnten.

Steuerzahlerbund kritisiert die Entscheidungen der Bonner Politik

Die Autoren des Schwarzbuches sehen die Ursachen für die unerwartete Steigerung vor allem in der Eile, die die Politik vorgibt. So heißt es in der Presseinformation des Verbandes zu dem Fall: "Zeitdruck ist bei Sanierungen und Bauen im Bestand der schlechteste Berater. Um den Termin einzuhalten, wird oft mehr Geld ausgegeben als geplant und Baufirmen können Mondpreise aufrufen." Ursprünglich war geplant, bis zum September 2018 fertig zu sein. Die Feierlichkeiten zum Beethoven-Jubiläum sollten in der renovierten Halle stattfinden.

Mit dem gegebenen Zeitdruck liefen auch die Ausschreibungen nicht gut für die Stadt Bonn. Nur wenige Firmen bewarben sich laut Steuerzahlerbund überhaupt um die Aufträge. "Der fehlende Wettbewerb machte die Sanierung noch teurer, denn auch die Baufirmen kannten den Zeitruck mit Blick aufs Beethovenjahr", analysiert das Schwarzbuch. Schließlich kam noch das Ergebnis der Kampfmittelsondierung Mitte Februar, das abermals für höhere Kosten sorgte.

Verschwendung bundesweit

In dem jährlich erscheinenden Buch kritisiert der Verband auch Fälle bei der Bundeswehr. So geht es um eine aus Sicht des Verbandes überteuerte Anschaffung von Drohnen sowie um sechs U-Boote der Marine. Diese hätten drei Milliarden Euro gekostet, für Einsätze aber stehe derzeit kein einziges zur Verfügung.

Auch die Stadt Frankfurt kommt in der Auflistung vor. Sie leistet sich seit dem 1. April einen Hauptstadtbeauftragten, dessen Amt die Steuerzahler dort jährlich mindestens 10.000 Euro kostet. Die Stadt Monheim am Rhein hat für 415.000 Euro einen Geysir inmitten eines Kreisverkehrs gebaut und die 900.000 Euro teure Rasenheizung im Erfurter Stadion bleibt kalt, weil die Betriebskosten zu hoch sind. Das Schwarzbuch kann kostenlos beim Bund der Steuerzahler bestellt werden. (Mit Material von dpa)