Bonn. Das Beethoven-Haus in Bonn feiert den 250. Geburtstag des Komponisten mit einem neuen Konzept. Die Ausstellung wird dafür komplett überarbeitet. Was der Umbau für Besucher bedeutet.

21.02.2019

Das Museum im Geburtshaus Ludwig van Beethovens schließt für den Umbau vom 28. Februar bis zum Spätsommer 2019, sagte der Direktor des Beethoven-Hauses, Malte Boecker, am Donnerstag in Bonn.

Die bislang chronologisch gegliederte Präsentation über das Leben des Komponisten (1770-1827) soll komplett überarbeitet werden. In der Zwischenzeit wird für Besucher in einem Nebengebäude eine kleinere Schau in stark reduziertem Umfang gezeigt.

Zu Beginn der Jubiläumsfeiern am 16. Dezember 2019 wird die überarbeitete Ausstellung mit allen neuen Einrichtungen, etwa einem gesonderten Raum für empfindliche Handschriften, wiedereröffnet. Der Umbau kostet 3,5 Millionen Euro. Das Museum hat mehr als 100.000 Besucher im Jahr.

Das Beethoven-Haus in Bonn Foto: dpa Das Beethoven-Haus steht in der Altstadt.

Foto: dpa Beethovens Flügel stehen im Museum des Beethoven-Hauses.

Foto: dpa Treppen und Flure führen durch die Ausstellung im Beethoven-Haus.

Foto: dpa Im sogenannten Geburtszimmer im Beethoven-Haus steht eine Statue Beethovens.

Foto: dpa Beethovens Flügel stehen im Museum des Beethoven-Hauses.

Foto: dpa "In diesem Hause wurde Ludwig van Beethoven geboren."

Foto: dpa Das Beethoven-Haus steht in der Altstadt.

Foto: Beethoven Haus Bonn Beethoven-Büste von Karl Voss mit einem Kranz des Sanitätssturms der 58. SS-Standarte in Beethovens Geburtszimmer, Fotografie von Max Ehlert, 1936.

Foto: Ronald Friese/Archiv Das undatierte historische Foto zeigt die Bonngasse mit Beethoven-Haus (links).

Foto: Beethoven-Haus Bonn Beethovens Flügel wird nach dem Zweiten Weltkrieg in das Beethoven-Haus zurückgebracht. Heinrich Hasselbach (links) hält ein Bein und die Lyra des Flügels.

Foto: dpa/picture Alliance Beethoven-Büste im Innenhof des Bonner Beethoven-Hauses.

Foto: Beethoven-Haus Unten rechts betrachtet ein Museumsbesucher das berühmte Beethoven-Porträt von Joseph Karl Stieler. Davor stehen die zwei Originalflügel aus der Beethovenzeit.

Das Beethoven-Haus, das außer dem Museum über eine Forschungsstelle, ein Archiv und einen Kammermusiksaal verfügt, organisiert außerdem ein großes Konzertprogramm. Dabei werde unter anderem an 16 Abenden die gesamte Kammermusik des Komponisten aufgeführt, sagte Boecker. Im Februar 2020 ist zudem ein wissenschaftlicher Kongress geplant.

Die Feierlichkeiten in Bonn dauern ein Jahr, bis zu Beethovens 250. Tauftag, dem 17. Dezember 2020. Am Festprogramm beteiligen sich auch die Bundeskunsthalle und das Beethoven-Orchester. Die Jubiläumsfeiern haben das Motto „BTHVN“. So kürzte Beethoven gelegentlich seinen Namen ab. (dpa)