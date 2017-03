Auktion in Berlin

Bonn/Berlin. Der eigenhändige Titelentwurf Ludwig van Beethovens für seine Diabelli-Variationen ist eine besondere Ergänzung der Sammlung des Hauses

Bei einer Versteigerung durch das Berliner Auktionshaus Stargardt hat das Bonner Beethoven-Haus den Zuschlag für den eigenhändigen Titelblatt-Entwurf Ludwig van Beethovens zu seinem letzten großen Klavierwerk, den Diabelli-Variationen op. 120, erhalten. Über den Kaufpreis wollte das Beethoven-Haus sich am Mittwoch nicht äußern. In der von Stargardt veröffentlichten Ergebnisliste wird er mit 60 000 Euro angegeben, der Schätzpreis mit 16 000 Euro.

Eine weitere Handschrift Beethovens, ein Brief vom 3. September 1825 an Karl Holz, wechselte für 75 000 Euro den Besitzer und ging nach Auskunft des Auktionshauses an einen anonymen Bieter aus den USA.

Der vom Beethoven-Haus erworbene Titelblatt-Entwurf ergänzt die wertvolle Originalhandschrift des Variationenzyklus op. 120, die 2009 nach einer beispiellosen Spendenaktion für die bedeutende Sammlung des Beethoven-Hauses erworben werden konnte. „Es kam nun zusammen, was zusammengehört“, freut sich Kustos Michael Ladenburger über die jüngste Neuerwerbung.

An der Finanzierung beteiligten sich nach Auskunft des Beethoven-Hauses die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien sowie die Kulturstiftung der Länder, das NRW-Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport, die Gielen-Leyendecker-Stiftung und ein privater Spender. Das neu erworbene Blatt soll zeitnah online im Digitalen Archiv für jedermann weltweit zugänglich gemacht werden.