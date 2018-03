Sanierung oder Abriss?

Bonn. Zwei Fraktionen der Ratsopposition schlagen für die marode Beethovenhalle einen Baustopp vor. Die Zweifel an einer Sanierung wachsen aber auch in der CDU. An diesem Montag gibt es eine Sondersitzung im Stadtrat.

Auch in der CDU wachsen Zweifel an der Sanierung der Beethovenhalle. Während der Großteil der Ratsfraktion am Projekt festhält, plädiert Herbert Kaupert für einen Baustopp. Es müsse geprüft werden, ob Abriss und Neubau eines kombinierten Opern-, Konzert- und Schauspielhauses die bessere Alternative seien.

Einen ähnlichen Antrag stellen die Sozialliberalen für die Sondersitzung des Stadtrates zur Beethovenhalle an diesem Montag (20 Uhr, Stadthaus). Auch der Bürger Bund unterstützt den Vorstoß. „Ein Innehalten gäbe uns die Chance, ein wirkliches Leuchtturmprojekt zu schaffen“, erklärte Kaupert. In der CDU-Fraktion sehen das nach GA-Informationen zwei, drei weitere Ratsmitglieder ebenso.

Am Wochenende schaltete sich auch Norbert Hauser (CDU) in die Debatte ein und forderte einen Baustopp. „Glaubt wirklich noch irgendjemand ernsthaft, dass Renovierung und Ausbau der Beethovenhalle für weniger als 100 Millionen Euro zu haben sind?“ fragte der frühere Bundestagsabgeordnete und Vizepräsident des Bundesrechnungshofs.

Aktueller Stand der Beethovenhallen-Sanierung Foto: Benjamin Westhoff Die Wiese vor der Halle ist komplett eingezäunt, um Platz für die Baustelle zu schaffen.

Foto: Benjamin Westhoff Strenger Blick: Auch die Beethovenskulptur vor der Halle ist eingezäunt.

Foto: Benjamin Westhoff Die Arbeiten an der Halle ziehen sich nach aktuellem Stand bis Februar 2020 hin.

Foto: Benjamin Westhoff Trümmerfeld: In diesem Raum ist die alte Bodenplatte bereits komplett aufgebrochen.

Foto: Benjamin Westhoff Feuerlöscher stehen vor der Halle.

Foto: Benjamin Westhoff An dieser Stelle hat eine Firma nach Angaben der Bauleitung zu tief ausgeschachtet, um Platz für Technikkanäle zu schaffen. Der Bereich ist aus Sicherheitsgründen gesperrt.

Foto: Benjamin Westhoff Die alten Säulen im Restaurant wurden umhüllt, um sie vor Beschädigungen zu schützen.

Foto: Benjamin Westhoff Hier soll es nach dem Umbau wieder leckere Getränke geben. Die Da-Capo-Betreiber wollen das Restaurant weiter führen.

Foto: Benjamin Westhoff Bauleiter Kilian Allmann bei einem Medienrundgang mit der Stadtverwaltung: Vor dem Fenster ist die Baugrube des geplanten Anbaus an der Wachsbleiche zu sehen - sie wird noch sechs Meter tiefer ausgeschachtet als sie jetzt ist.

Foto: Benjamin Westhoff Bauleiter Kilian Allmann von der Baubüro Eins GmbH zeigt auf einen langen Riss, der sich an der Decke unter dem Foyer gebildet hat. Sie wird mit Metallträgern abgestützt.

Foto: Benjamin Westhoff Bauleiter Allmann zeigt der Gruppe einen Kellerraum, in dem es Probleme mit dem Untergrund gibt.

Foto: Benjamin Westhoff In diesem Keller erkennt man gut, dass die Bodenplatte der Halle 1959 direkt über den Mauerresten einer alten Klinik gegossen worden ist. Das macht den Untergrund tückisch. Im Mauerwerk sind Hohlräume entdeckt worden, die teilweise mannshoch waren.

Foto: Benjamin Westhoff Dass die Beethovenhalle kein vernünftiges Fundament hat, war in den Unterlagen nicht zu erkennen, sagt die Stadtverwaltung.

Foto: Benjamin Westhoff Dieser Keller wird tiefer ausgeschachtet, um eine Verbindung zum geplanten Anbau schaffen zu können.

Foto: Benjamin Westhoff Ein Spezialbagger in der Beethovenhalle.

Foto: Benjamin Westhoff An dieser Stelle ruhen im Moment die Arbeiten.

Foto: Benjamin Westhoff Wenn die Arbeiter die Bodenplatte aufbrechen, wissen sie meist nicht, was so alles darunter steckt.

Foto: Benjamin Westhoff Die Stadt hat den Experten Stefan Rohleder als Berater für den Bauablauf angeheuert.

Foto: Benjamin Westhoff Dieser Bereich ist aus Sicherheitsgründen nicht mehr zugänglich.

Foto: Benjamin Westhoff Die Halle ist im Inneren kaum wiederzuerkennen.

Foto: Benjamin Westhoff Szenen einer Baustelle.

Foto: Benjamin Westhoff Aus Sorge um die Statik sind diese Metallstützen unter die Decke gesetzt worden.

Foto: Benjamin Westhoff Mit einem Spezialgerät sondiert eine Fachfirma den Untergrund in diesem Raum. Es muss sichergestellt werden, dass das Erdreich frei von Weltkriegsmunition ist.

Foto: Benjamin Westhoff Stadtdirektor Wolfgang Fuchs ist als Projektleiter für die Beethovenhallensanierung verantwortlich. Die Probleme im Untergrund seien nicht vorhersehbar gewesen, sagt er.

Foto: Benjamin Westhoff Oberbürgermeister Ashok Sridharan (links) nahm ebenso wie Stadtdirektor Fuchs am Rundgang durch die Halle teil. Der OB sprach von einem "ärgerlichen Termin".

Foto: Benjamin Westhoff Journalisten und Mitarbeiter der Stadtverwaltung gehen an einem Kanal vorbei, der zu tief ausgeschachtet worden ist.

Für das viele Geld bekäme Bonn eine Mehrzweckhalle, die nicht im mindesten mit neuen Konzerthallen wie denen in Bochum oder Dortmund konkurrieren könnten. „Luftholen und nachdenken“, empfiehlt Hauser. „Bonn hat eine Lösung verdient, die es nicht auf den Stand quo ante zurückversetzt, sondern die es im internationalen Wettbewerb der Städte stärkt und nach vorne bringt.“