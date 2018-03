Ratsentscheidung in Bonn

In der Ratssitzung gab Andreas Fröhlich vom Projektsteuerer Drees & Sommer einen Überblick über Probleme in der Beethovenhalle. Einige Beispiele:

Altes Mauerwerk einer früheren Klinik, Gewölbe und Hohlräume machen den Baugrund schwierig, so Fröhlich. Das sei so bei den Probesondierungen vorab nicht erkennbar gewesen. Hohlräume gebe es sogar unter tragenden Wänden, die zum Teil auch kein Fundament hätten. In den 90er Jahren habe es zudem unzulässige Eingriffe mit Durchbrüchen in tragenden Wänden gegeben. Teilbereiche der Halle sind jetzt gesperrt, akute Einsturzgefahr besteht nach Angaben der Fachleute nirgendwo. Die Statik der Halleinsgesamt sei nicht gefährdet.

Im Studio hatte die beauftragte Rohbaufirma schon im November Bedenken bezüglich der Gründung angemeldet, die aber laut Stadt vom Tragwerksplaner zurückgewiesen wurden – bis man im Dezember auch noch auf Hohlräume im Untergrund stieß. Als Lösung seien zusätzliche Mikrobohrpfähle zur Stabilisierung geplant, erläuterte Fröhlich. Ende Februar habe die Firma eine entsprechende Planung vorgelegt, die nun geprüft werde.

Problematisch ist auch das viele Metall im Boden. Nach möglicher Weltkriegsmunition muss deshalb mit einem besonderen Verfahren gesucht werden. Die sogenannte Kampfmittelfreiheit ist inzwischen für den Erweiterungsbau an der Wachsbleiche bestätigt.

Verzögerungen gibt es laut Fröhlich auch bei Sanierung der Luftkanäle im großen Saal und der Entwurfsplanung für die neue Küchentechnik des Restaurants.