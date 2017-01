Verkehrschaos auf dem Venusberg

Die Baustellenampel an der Kanalbaustelle Robert-Koch-Straße auf dem Venusberg ist am Donnerstag abgebaut worden.

12.01.2017 Venusberg. Die Baustellenampel an der Kanalbaustelle Robert-Koch-Straße auf dem Venusberg ist am Donnerstag abgebaut worden. Entsprechend soll es jetzt im Berufsverkehr zu weniger Staus kommen.

Die ursprünglich bis 24. Februar geplanten Kanalarbeiten sind bis zur Wiederfreigabe des Haager Weges für den Busverkehr unterbrochen. Das teilt die Stadt mit.

Grund ist der lange Stau am Mittwochmorgen, der hinab bis nach Kessenich und Poppelsdorf reichte (der GA berichtete). Zu dem ist es nach Angaben von Stadtvizesprecher Marc Hoffmann so gekommen, weil die provisorische Ampel nicht optimal geschaltet gewesen sei. „Da die gegebene Baustelleneinrichtung aber auch bei einer Optimierung der Grünzeiten keine nachhaltige Entspannung der Verkehrslage mit sich gebracht hätte, wurde der Bauablauf nun umgestellt“, sagt Hoffmann.

So steht an der Casselsruhe jetzt nur noch eine Fußgängerampel, so dass Busfahrgäste gefahrlos zu den Haltestellen kommen. Die Arbeiten werden erst dann fortgeführt, wenn der Haager Weg wieder für Busse freigegeben ist. Dann müssen auch keine Haltestellen mehr verlegt werden. Die Fußgängermpel wird überflüssig

Auf der Robert-Koch-Straße ist laut Stadt für die dann noch ausstehenden Arbeiten zwar erneut eine Baustellenampel erforderlich. Die stehe aber bloß an einer Engstelle, ihr Einfluss auf den Verkehr sei vergleichsweise gering, heißt es aus Presseamt. Das Tiefbauamt weist darauf hin, dass die Umstellung des Bauablaufs zu einer Verlängerung der Bauzeit führt, „die jedoch angesichts der erheblichen Störungen des Verkehrs bei alternativen Ausführungen vertretbar erscheint“. (Richard Bongartz)