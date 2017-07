Bonn. Zum Dauerärgernis für Autofahrer ist eine äußerlich unscheinbare Baustelle an der Bornheimer Straße geworden.

12.07.2017

Seit der ersten Juniwoche ist in Fahrtrichtung Innenstadt die Rechtsabbiegerspur an der Kreuzung Am Probsthof blockiert, was vor allem in den Berufsverkehrszeiten zu Rückstaus bis auf die Brühler Straße (Bild links) und teilweise bis zum Verteilerkreis führt. Was zusätzlich für Verärgerung sorgt: Man sieht selten Bauarbeiter in Aktion.

Auslöser der Baumaßnahme war ein Korrosionsschaden an der Fernwärmehauptleitung, die deshalb undicht geworden war. Die Leitung befindet sich nach Angaben der Stadtwerke im Brückenkörper über den Rheindorfer Bach in einbetonierten Stahlrohren. „Die Kollegen mussten zunächst einmal die Stahlschutzrohre aus dem Beton herausstemmen“, erklärt SWB-Sprecher Michael Henseler.

Die Reparatur der Fernwärmeleitung sei inzwischen längst abgeschlossen. Aber um den Ursprungszustand des Brückenbauwerks wiederherzustellen, habe man erst Statiker zu Rate ziehen müssen. Im Moment werde hauptsächlich unter der Brücke gearbeitet. „Daher ist es durchaus nachvollziehbar“, so Henseler, „wenn Außenstehende innerhalb der Baustelle an der Bornheimer Straße keine Arbeiter sehen“. Die Stadtwerke gehen davon aus, dass die Baumaßnahme – wie in einer früheren Mitteilung angekündigt – in elf Tagen planmäßig abgeschlossen werden kann. Ab Montag, 24. Juli, sollte die Fahrspur also wieder frei sein.