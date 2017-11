Arbeiten an Anschlussstelle Bonn-Auerberg

Bonn. Erst angekündigt, am Morgen der geplanten Arbeiten kurzfristig abgesagt, dann doch eingerichtet: Was war da los um die geplante Baustelle an der A565 bei Bonn-Auerberg?

Von Alexander Hertel, 07.11.2017

Eigentlich sollte auf der A565 in Höhe der Anschlussstelle Bonn-Auerberg ab Mittwochmorgen, 9 Uhr, gearbeitet werden. Bis Freitag sollte in Richtung Siegburg täglich von 9 bis 15 Uhr aufgrund einer Brückenprüfung nur ein Fahrstreifen zur Verfügung stehen. So hieß es in einer Mitteilung des Landesbetriebs Straßen.NRW am Dienstag.

Doch der Landesbetrieb sagte die Arbeiten am Mittwochmorgen kurzfristig ab. "Die Arbeiten finden nicht statt", so Sprecher Norbert Cleve auf GA-Anfrage. Grund sei auch das aktuelle hohe Verkehrsaufkommen. "Wir haben uns daher entschieden, die Arbeiten nicht durchzuführen", so Cleve weiter.

Vor Ort sah es dann doch anders aus. Gegen 9 Uhr fingen Arbeiter damit an, mit Pylonen eine Baustelle an der Anschlussstelle einzurichten. Cleve dazu: "Da gab es wohl ein Informationsdefizit." Wie genau das passieren konnte, konnte der Sprecher am Morgen noch nicht erklären. Die Arbeiter seien jetzt aber informiert. "Im besten Fall" rücken sie dann gleich wieder ab und die Sperrung wird aufgehoben, so Cleve weiter.

Die richtigen Arbeiten sollen schließlich Ende November stattfinden. Einen genauen Termin gebe es jedoch noch nicht.

