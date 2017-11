Staus in Bonn

Bonn. An der Thomastraße kommt es seit dem Mittag zu Verkehrsbehinderungen in Richtung Verteiler. Grund sind Baumpflegearbeiten.

Achtung Autofahrer: Zurzeit staut es sich auf der Thomastraße stadtauswärts in Richtung Verteiler. Grund sind Pflegearbeiten des Amtes für Stadtgrün an den Straßenbäumen und Büschen, erklärte Stefanie Zießnitz vom städtischen Presseamt auf GA-Nachfrage am Dienstagvormittag. Die Arbeiten dienen der Verkehrssicherheit, sagte sie.

Die Baumpflege könne nur tagsüber durchgeführt werden, weil die Gärtner prüfen müssen, ob die Bäume auch an allen Stellen genügend Licht erhalten. Zudem müssen brüchige Zweige und Äste entfernt werden. Die Pflegearbeiten dauern voraussichtlich auch noch am Mittwoch an, so dass es im Bonner Stadtgebiet immer wieder zu kleineren Verkehrsbehinderungen kommen kann.

Die aktuelle Verkehrslage