Sturmschaden in Bonn

Bonn. Am Samstagnachmittag stürzte in Bonn-Tannenbusch ein Baum auf ein Mehrfamilienhaus. Er blieb am Dach hängen und musste von der Feuerwehr entfernt werden.

Von general-anzeiger-bonn.de, 10.03.2019

Am Samstagnachmittag ist in Bonn-Tannenbusch eine tonnenschwere Birke vom starken Wind entwurzelt worden. Der Baum fiel auf ein Mehrfamilienhaus und musste von der Feuerwehr aufwändig geborgen werden. Der Einsatz an der Landsberger-Straße war nur einer von insgesamt 21 Sturmeinsätzen am Samstag in Bonn.

Der 30 Meter hohe Baum wurde am Samstag von der Rüsteinheit der Feuerwehr mit einem Kran und insgesamt zwanzig Feuerwehrleuten geborgen. Mithilfe einer Schlinge und einer Seilwinde konnten sie den Baum anheben und neben dem Haus platzieren. Dort wurde er dann mit Motorsägen zerkleinert. Nach Angaben der Feuerwehr dauerten die Bergungsarbeiten bis in den Abend. Verletzt wurde niemand.

Foto: Axel Vogel Auch in der Kronprinzenstraße war die Feuerwehr im Einsatz.

Neben diesem Einsatz gab es laut der Mitteilung der Feuerwehr am Samstag 20 weitere, kleinere Sturmeinsätze. Wegen der langen Einsatzdauer in Tannenbusch war die Wache 1 der Berufsfeuerwehr für diesen Zeitraum von der Freiwilligen Feuerwehr Löscheinheit Bonn-Mitte besetzt.