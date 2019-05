Lievelingsweg in Bonn

BONN. Straßenarbeiten am Lievelingsweg können seit Donnerstag zu Verkehrsbehinderungen im Bonner Norden führen. Während der Arbeiten der SWB-Tochter BonnNetz kann es zu Fahrbahnverengungen kommen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 09.05.2019

Verkehrsteilnehmer müssen im Bonner Norden bis voraussichtlich Freitag, 17. Mai, mit Verkehrsbehinderungen rechnen. Wie die Stadtwerke Bonn (SWB) am Donnerstag mitteilten, wechselt die SWB-Tochter BonnNetz im Lievelingsweg auf Höhe der Hausnummer 112 in Fahrtrichtung Bornheimer Straße eine defekte Fernwärmeschachtabdeckung aus. Obwohl die Arbeiten größtenteils am Straßenrand stattfinden, weisen die SWB darauf hin, dass es durch Fahrbahnverengungen vorübergehend zu Verkehrsbehinderungen kommen kann.