Bahnersatzverkehr in Bonn

In den Osterferien fahren die Bahnen der SWB nicht über die Kennedybrücke.

Bonn. In den Osterferien erneuern die SWB die Schienenauszüge und die Asphaltdecke der Bahntrasse auf der Kennedybrücke. Busse und der Individualverkehr können über die Kennedybrücke fahren.

Von Anja Wollschlaeger, 28.03.2017

Von Freitag, 7. April, 20 Uhr bis Sonntag, den 23. April fahren keine Bahnen auf der Kennedybrücke. Dort erneuern die SWB die verschlissenen Schienenauszugsvorrichtungen und die Asphaltdecke. Zwischen Stadthaus und Konrad-Adenauer-Platz bzw. Beuel Bahnhof pendeln Gelenkbusse des Bahnersatzverkehrs. Die Fahrgäste sollten wegen der längeren Fahrzeit der Busse mehr Reisezeit einplanen, so die SWB in einer Pressemitteilung. Mit den ersten fahrplanmäßigen Fahrten am Montag, 24. April sollen alle Bahnlinien wieder regulär unterwegs sein.

Linie 62

Die Linie 62 verkehrt während der Bauarbeiten nur zwischen Oberkassel und Beuel Bahnhof nach dem gewohnten Fahrplan. Von dort bis zum Stadthaus und in umgekehrter Richtung übernimmt der Bahnersatzverkehr im gewohnten Takt. Die Linie 61 fährt zudem häufiger zwischen Dottendorf und Stadthaus.

Linie 65

Die Linie 65 wird eingestellt. Ihre Fahrten werden zwischen der Innenstadt und Auerberg von der Linie 61 ersetzt. Diese Linie wird häufiger unterwegs sein. Fahrgäste, die aus Richtung Dottendorf in Richtung Beuel möchten, können an der Haltestelle "Stadthaus" in die Busse des Bahnersatzverkehrs umsteigen.

Linie 66

Die Stadtbahnlinie 66 fährt nur zwischen Bad Honnef und Bertha-von-Suttner-Platz sowie zwischen Siegburg und Konrad-Adenauer-Platz mit zum Teil leicht veränderten Abfahrtszeiten. Fahrgäste der Linie 66, die auf die jeweils andere Rheinseite fahren möchten, können den Bahnersatzverkehr, die SB 55 und die Buslinien, 550, 603, 607, 608, 609 und 640 an den Haltestellen "Bertha-von-Suttner-Platz" bzw. "Konrad-Adenauer- Platz" nutzen.

Infografik: SWB Die SWB richten während der Osterferien einen Ersatzverkehr ein.

Fahrplaninformation Kennedy-Brücke