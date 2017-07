Erweiterungsbau fast fertig

In Mackes Garten: Christian Witbraad (links) und Helmut Laufer vor der Glaswand zum Hochstadenring.

Bonn. Das neue Ensemble aus historischem August Macke Haus und Erweiterungsbau ist fast fertig. Der angepeilte Eröffnungstermin 1. Oktober lässt sich allerdings nicht halten.

Zwei Monate vor der ursprünglich geplanten Eröffnung am 1. Oktober läuft im Erweiterungsbau die Klimatechnik, die meisten Installationen und Einbauten sind fertig. Museumsdirektorin Klara Drenker-Nagels will in den nächsten Tagen bereits ihr Büro beziehen.

Unter anderem wegen der aufwändigen Ausstellungen, mit denen sich das Ensemble präsentieren will, verzögert sich der Eröffnungstermin. Laut Helmut Laufer von ProBonnum und Christian Witbraad, Geschäftsführer der Stiftung August Macke Haus wird das Ensemble noch in diesem Jahr eröffnet.