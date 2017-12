Bonn. Die Entscheidung ist gefallen. Der Bau des Wasserland-Schwimmbades in Dottendorf ist endgültig beschlossen worden. Alle aktuellen Infos aus der laufenden Ratssitzung finden Sie hier.

Von general-anzeiger-bonn.de, 14.12.2017

Der Stadtrat hat am Donnerstagabend in einer emotionalen Debatte endgültig über das neue Schwimmbad in Dottendorf entschieden. Am Abend setzte die Jamaika-Koalition aus CDU, Grünen und FDP den Bau des Wasserland-Bades geschlossen gegen die Opposition durch - mit 47 zu 31 Stimmen. Damit verbunden: das Aus für Kurfürsten- und Frankenbad.

Die Kommune betraut die Stadtwerke damit für 20 Jahre mit dem Betrieb des Schwimmbades, das der städtische Konzern für rund 60 Millionen Euro bauen soll. Ein Betrauungsakt erfolgt nach den EU-Spielregeln für staatliche Beihilfen und darf nur Leistungen betreffen, die dem Gemeinwohl dienen.

Stadtwerke-Chef Peter Weckenbrock berichtet dem Rat über die Folgen des neuen Finanzamtsbescheids zum Badprojekt. Der Steuerspareffekt ist etwas kleiner als erhofft: Die Defizitprognose steigt um 70.000 auf 2,89 Millionen Euro im Jahr.

Die Linke beantragte die Vertagung der Entscheidung aufgrund offener Fragen zum neuen Schwimmbad. In geheimer Abstimmung lehnt der Rat die Vertagung mit 42 zu 34 Stimmen ab.

Weitere Informationen folgen...