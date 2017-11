Eröffnung am 24. November

Bonn. Der Bonner Weihnachtsmarkt wird in diesem Jahr unter besonderen Sicherheitsvorkehrungen stattfinden. Wie die Stadt mitteilte, sei man derzeit in intensiver Abstimmung mit der Polizei.

Am Freitag, 24. November, öffnet der Weihnachtsmarkt in der Bonner Innenstadt und wird bis zum 23. Dezember täglich geöffnet sein. Nur am Totensonntag, 26. November, ist er geschlossen. Dieses Mal werden zwischen Münsterplatz und Friedensplatz sowie auf der Poststraße 185 Verkaufsstände stehen: etwa ein Drittel Imbissstände, ansonsten Weihnachtsware und Kunsthandwerk. Nicht vertreten sind die Bonner Kirchen, die sich alljährlich mit der Kirchenmeile vor dem Bonner Münster beteiligt hatten. Wegen der Münster-Baustelle finden die Hütten dort in diesem Jahr keinen Platz. Laut Harald Borchert, Abteilungsleiter Märkte bei den städtischen Bürgerdiensten, sei man mit den Kirchen über einen Ersatzstandort in Gesprächen gewesen. Die Kirchen hätten letztlich aber lieber verzichtet.

Nach dem Anschlag mit mehreren Toten auf dem Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz an der Gedächtniskirche im vergangenen Jahr stehen Marktleitung, städtischer Ordnungsdienst und Polizei in engem Kontakt, um den Tausenden Besuchern ein möglichst sicheres Gefühl zu geben. Borchert zufolge werden an drei Stellen Barrieren errichtet: am Martinsplatz nahe dem Münster, am Mülheimer Platz vor dem Haus der Bildung und auf dem Friedensplatz in der Verlängerung der Budapester-/Sternstraße.

Wie genau die Bollwerke aussehen werden, darüber sind die Sicherheitsbehörden noch in der Detailabsprache. Wahrscheinlich sind, so Harald Borchert, quer gestellte Fahrzeuge, wie man sie im vergangenen Jahr als erste Reaktion auf den Berliner Anschlag benutzte. "Aber Betonpfeiler sind auch im Gespräch", so Borchert. Allerdings müsse gewährleistet sein, dass die Anlieferung für Weihnachtsmarkt und Geschäfte weiterhin funktioniere.