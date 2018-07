Bonn. Am Donnerstagabend ist in der Weberstraße in der Bonner Südstadt ein Feuer ausgebrochen. Ein Balkon im Dachgeschoss stand in Flammen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 26.07.2018

26 Einsatzkräfte der Bonner Feuerwehr sind am Donnerstagabend gegen 20 Uhr in der Weberstraße in der Bonner Südstadt ausgerückt. Nach Angabe der Feuerwehr meldeten Anwohner und Passanten der Weberstraße eine starke Rauchentwicklung in der vierten Etage eines Mehrfamilienhauses.

Beim Eintreffen der Feuerwehr waren die Flammen auf der Rückseite des Gebäudes sichtbar. Ein ins Dachgeschoss integrierter Balkon brannte. Die Einsatzkräfte konnten ein Übergreifen des Brandes auf das Dach oder in das Innere der Wohnung verhindern. Mittels Hochleistungslüfter wurde die Wohnung nach Löschung des Brandes entraucht, es wurden keine Personen verletzt.