Baustelle der Deutschen Bahn

BONN. Fahrgäste schildern, wie durch den Baustellenfahrplan derzeit ihr Alltag im öffentlichen Nahverkehr aussieht. Die Fahrzeiten verlängern sich je nach Bahnlinie enorm.

Baustellenbedingte Zugverspätungen sorgen bei vielen Bonner Pendlern in diesen Tagen für Ärger. Nach einer Berichterstattung von Mittwoch über die Zustände auf den Gleisen haben sich weitere Pendler gemeldet. Der Tenor lautet: Verspätungen und Zugausfälle seien auf einigen Strecken nicht mehr hinnehmbar und das sei eher der Normalzustand. „Die aktuellen Baustellen setzen dem Problem nun endgültig die Krone auf“, schreibt beispielsweise Martin Mönnighoff.

Für die Strecke Köln-Bonn mit dem Regionalexpress 5 (RE 5) müsse er derzeit mehr als zwei Stunden Fahrzeit einrechnen. Er beschreibt, dass es auf der Strecke oft zu Stopps käme und Fernzüge sowie Güterverkehr Vorfahrt eingeräumt würde. Aus seiner Sicht könnten nur Schadensersatzansprüche die Bahn zur Pünktlichkeit zwingen.

Die gibt es bislang nur für den Fernverkehr. Dieter Fleischer beschreibt konkret, dass er Dienstagnachmittag zwischen Köln-Ehrenfeld und Bonn 40 Minuten auf der Strecke gestanden habe, fünf bis sechs Züge seien in dieser Zeit vorbeigerauscht. „Diese Situation ist einfach inakzeptabel, aber so richtig scheint es ja niemanden zu interessieren“, so Fleischer. Dabei sei ein attraktiver öffentlicher Nahverkehr doch wichtiger Bestandteil, um die Klimaziele zu erreichen. Damit spielt er auf die Cop 23-Konferenz in Bonn an, deren Teilnehmer das Streckennetz zusätzlich belasten.

Besonders „schwierig“, das gibt die Deutsche Bahn zu, sei der RE 5. Pendlerin Isabelle Nelles brauchte mit der Bahn von Köln bis Remagen am Dienstagnachmittag 1:45 Stunden, fast doppelt so lange wie sonst. Die Regionalbahn 26 von Remagen zum Kölner Hauptbahnhof fuhr am Mittwochmorgen mit 25 Minuten Verspätung ein. „Ich erlebe täglich den Stau vieler Züge auf dem Weg zwischen Köln und Bonn. Nicht zu wissen, wann und wie man von der Arbeit nach Hause kommt, ist sehr nervenaufreibend und frustrierend.“

Alexandra Krüger spricht von einer „Katastrophe“, nachdem sie am Dienstag am Kölner Hauptbahnhof versuchte eine Bahn nach Bonn zu bekommen. „Fazit: Fast eine Stunde am Köln Hauptbahnhof verbracht und nun im überfüllten Zug zwischen ähnlich genervten Passagieren“, schreibt Krüger.

Wie berichtet, tauscht die Deutsche Bahn während der Klimakonferenz die Gleise zwischen Köln-Süd und Köln-Hauptbahnhof aus. Die Baumaßnahme ist seit drei Jahren angemeldet. Dass die Cop 23 nach Bonn kommt, ist erst seit einem Jahr klar.