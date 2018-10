Lkw fährt gegen Bahnschranke

Bonn. Nach einem Unfall am Bahnübergang an der Kaiserstraße/Lessingstraße in Bonn ist momentan der Bahnverkehr zwischen Bonn und Bad Godesberg teilweise unterbrochen. Ein Lastwagen war gegen die Schranke gefahren.

Von general-anzeiger-bonn.de, 17.10.2018

Der Bahnverkehr zwischen Bonn und Bad Godesberg ist nach einem Unfall an einem Bahnübergang an der Kaiserstraße/Lessingstraße in Bonn gestört. Wie die Polizei auf GA-Anfrage mitteilte, war ein Lastwagen gegen 17 Uhr gegen die Bahnschranke gefahren. Auch die Oberleitung wurde bei dem Unfall beschädigt.

Nach Angaben der Polizei war der Lastwagen auf der Kaiserstraße verbotswidrig links auf den Bahnübergang in Richtung Lessingstraße abgebogen. Dabei sei er gegen die Schranke gefahren, wodurch diese deformiert wurde und in die Oberleitung geriet. Der Sachschaden beträgt rund 5000 Euro.

Die Aufräumarbeiten nach dem Unfall waren gegen 20 Uhr beendet. Die Polizei hatte den Bahnübergang mit Absperrband abgeriegelt, die kaputte Schranke ragte in den Gleiskörper. Der Bahnverkehr läuft abwechselnd einspurig an der Unfallstelle vorbei. Auf der Strecke ist mit Verspätungen zu rechnen. Nach Auskunft der Bahn ist noch unklar, wie lange die Beeinträchtigungen andauern werden.

#RE5, #RB30 Nach einem Unfall sind die Aufräumarbeiten zw. #Bonn Hbf und #Bonn-Bad Godesberg beendet. Der Streckenabschnitt ist eingleisig befahrbar. In der Folge kommt es jetzt zu Verspätungen. Reiseverbindung vor Abfahrt prüfen. — DB Regio AG - NRW (@Regio_NRW) 17. Oktober 2018

Die Verkehrslage in Bonn und im Rhein-Sieg-Kreis

Weitere Infos folgen in Kürze.