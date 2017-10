Feuerwehreinsatz am Dienstagmorgen

Die Feuerwehr ist auf dem Bonner Talweg im Einsatz, so dass die Straßenbahnen 61 und 62 nicht fahren. (Symbolbild)

Bonn. Am Montagmorgen musste die Feuerwehr zu einem Einsatz auf dem Bonner Talweg Ecke Rittershausstraße ausrücken. Dadurch waren die Straßenbahnlinien 61 und 62 betroffen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 17.10.2017

Wie die Stadtwerke Bonn über ihren Twitter-Kanal informierten, kam es gegen 8.30 Uhr zu Einschränkungen auf den Straßenbahnlinien 61 und 62 in Höhe des Bonner Talwegs in beide Richtungen. Die Feuerwehr war in Höhe der Rittershausstraße im Einsatz, da eine Brandmeldeanlage Alarm geschlagen hat. Wie ein Sprecher der Feuerwehr auf Anfrage mitteilte, erwies sich dies jedoch als Fehlalarm, sodass der Einsatz bereits kurze Zeit später beendet wurde. Auch die Bahnen fuhren kurze Zeit später wieder normal.

Die Bahnen aus Auerberg und Oberkassel in Richtung Dottendorf endeten während des Einsatzes am Bonner Hauptbahnhof.