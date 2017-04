Behinderungen im Nahverkehr

Bonn. Im Bahnverkehr rund um Bonn kam es am Montagmittag zu erheblichen Behinderungen. Aufgrund eines Notarzteinsatzes war die Strecke zwischen Bonn und Bad Godesberg für rund zwei Stunden gesperrt.

24.04.2017

Zwischen Bonn und Bad Godesberg fuhren am Montagmittag für rund zwei Stunden keine Züge. Die Strecke war aufgrund eines Notarzteinsatzes gesperrt, wie die Deutsche Bahn mitteilte. Züge aus Richtung Köln endeten in Bonn, für Züge aus Richtung Koblenz war in Bad Godesberg Schluss. Bahnen der Linie RB 30 aus Ahrbrück endeten und begannen in Bonn-Mehlem. Bahnreisende zwischen Bonn und Bad Godesberg mussten auf die Stadtbahnen der Linie 16 und 63 ausweichen.

Erst gegen 13.30 Uhr hat die Deutsche Bahn die Strecke wieder freigegeben. Auch nach Ende der Sperrung rechnete die Deutsche Bahn mit weiteren Verspätungen und Teilausfällen.

Nach Angaben der Ermittler vor Ort deutet vieles auf einen Suizid hin. (ga)