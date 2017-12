Nach Notarzteinsatz

Bonn. Wegen eines Notarzteinsatzes war die Bahnstrecke zwischen Bonn und Bad Godesberg am Dienstagabend gesperrt. Gegen 21.45 Uhr konnten die Gleise wieder freigegeben werden.

Von general-anzeiger-bonn.de, 12.12.2017

Die Deutsche Bahn hatte gegen 19.45 Uhr am Dienstagabend auf Twitter mitgeteilt, dass die Strecke zwischen Bonn Hauptbahnhof und Bad Godesberg nicht befahren werden konnte. Der Grund dafür war ein Notarzteinsatz am Gleis. Betroffen waren unter anderem der Regionalexpress 5 und die Regionalbahn 30.

Zunächst verweilten die Züge in den Bahnhöfen, später wurde der Verkehr zwischen Koblenz Stadtmitte und Köln Hauptbahnhof über Bonn-Beuel umgeleitet. Details zum Fahrplan stellte die Bahn hier bereit. In der Folge kam es zu Verspätungen.

#RE5+#RB30, #Notarzteinsatz am #Gleis zw. #Bonn Hbf <> #Bonn-Bad Godesberg. #Streckensperrung zw. #Bonn Hbf <> #Bonn-Bad #Godesberg. Züge warten zunächst an Bahnhöfen. In der Folge Verspätungen und Teilausfälle. Streckensperrung bis ca. 22:00 Uhr.

Update folgt.