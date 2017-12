Bonn. Wegen eines Notarzteinsatzes ist aktuell die Bahnstrecke zwischen Bonn und Bad Godesberg gesperrt. Die Züge warten in den Bahnhöfen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 12.12.2017

Die Bahn teilte gegen 19.45 Uhr am Dienstagabend mit, dass die Strecke zwischen Bonn Hauptbahnhof und Bad Godesberg nicht befahren wird. Der Grund dafür ist ein Notarzteinsatz am Gleis. Betroffen sind unter anderem der Regionalexpress 5 und die Regionalbahn 30.

Züge vom Koblenzer Hauptbahnhof enden und beginnen in Remagen, twitterte die Bahn. Betriebsbedingt seien Wendungen in Brühl möglich. Der RE5 von 20.18 Uhr wird ab Koblenz Stadtmitte über Bonn-Beuel zum Kölner Hauptbahnhof umgeleitet, wo er gegen 21.31 Uhr ankommen soll. Der Zug von 20.32 Uhr ab Köln wird über dieselbe Strecke nach Koblenz umgeleitet, wo er um 21.40 eintreffen soll. Details zum aktuellen Fahrplan gibt es hier.

In der Folge werde es zu Verspätungen kommen. Die Strecke bliebe voraussichtlich bis 22 Uhr gesperrt. Ersatzverkehr sei in Planung. Die Bahn rät, vor Abfahrt die Verbindung zu überprüfen.

