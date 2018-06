Bonn. Unwetterschäden schränken zurzeit den Bahnverkehr in Bonn ein. Es kommt zu Störungen und Teilausfällen. Grund dafür ist ein Blitzeinschlag in einem Stellwerk in Bad Godesberg.

Von general-anzeiger-bonn.de, 08.06.2018

Aufgrund von Unwetterschäden ist der Bahnverkehr zwischen Mehlem und Bonn Hauptbahnhof zurzeit eingeschränkt. Betroffen ist davon nach Angaben der Deutschen Bahn die Regionalbahn RB 30. Es kommt zu Störungen und Teilausfällen. Reisende sollen die Verbindung vor der Abfahrt prüfen. Es wird empfohlen, auf die RB 26, die zwischen Remagen und Bonn Hauptbahnhof verkehrt, auszuweichen.

Ebenfalls betroffen ist die RB 48, wie das Bahnunternehmen National Express am Freitagmorgen mitteilt. Infolge eines Blitzeinschlags in einem Stellwerk in Bad Godesberg sei die Strecke zwischen Mehlem und Bonn Hauptbahnhof gesperrt. Die Sperrung werde bis 12 Uhr andauern. Die Züge der Linie RB 48 enden demnach bereits in Bonn Hauptbahnhof und fahren von dort wieder zurück in Richtung Köln.

Fahrgästen mit dem Fahrtziel Bonn UN Campus wird empfohlen, die Buslinie 611 Richtung Heiderhof zu nehmen. Fahrgäste mit dem Fahrtziel Bad Godesberg können auf die Linien der Stadtbahnen 16 und 63 Richtung Bad Godesberg ausweichen. Fahrgästen mit dem Ziel Mehlem werden die Stadtbahnlinien 16 und 63 bis Bad Godesberg empfohlen, von dort aus fährt die Buslinie 613 Richtung Mehlem, Landesfähre bis Bahnhof Mehlem.