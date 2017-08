Asphalt für neue Haltestelle

Bonn. Eine provisorische Haltestelle für die Straßenbahnlinien 61 und 62 in Fahrtrichtung Thomas-Mann-Straße entsteht zurzeit am Zentralen Omnisbusbahnhof (ZOB) neben dem Hauptbahnhof.

Die Bushaltebucht wird mit Asphalt aufgefüllt, um das Straßenniveau für einen leichteren Ein- und Ausstieg der Pendler zu heben. Grund für die Änderung ist die Baustelleneinrichtung auf dem Nordfeld für das neue Geschäfts- und Bürogebäude "Urban Soul" des Düsseldorfer Investors "Die Developer" nahe der bisherigen Haltestelle.

Deshalb verlagern die Stadtwerke ab kommendem Montag, 7. August, den Haltepunkt für die Pendler Richtung Auerberg und Oberkassel in die Nähe des Bussteigs für den Flughafenbus am ZOB. Aushänge weisen auf die Ersatzhaltestelle hin. Zudem liegen Angaben der Stadtwerken Bus und Bahn zufolge Informationsflyer in den Fahrzeugen aus. In den Bahnen wird per Durchsage ebenfalls auf die Verlegung hingewiesen, die bis zum Ende der Gesamtbaustelle vor dem Hauptbahnhof andauern wird.