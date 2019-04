BONN. Nach einem Unfall mit zwei Fahrzeugen sind die Bahngleise auf der Graurheindorfer Straße in Höhe der Nordbrücke aktuell gesperrt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 04.04.2019

Noch unklar ist der genaue Ablauf eines Unfalls am Donnerstagabend auf der Graurheindorfer Straße in Bonn. Nach ersten Informationen waren eine schwarze Mercedes-Limousine und ein grauer Opel-Kleintransporter in Fahrtrichtung Zentrum unterwegs. Kurz vor der Nordbrücke wollte der Mercedesfahrer den Transporter links überholen. Da aber auch dieser in diesem Moment die Spur wechseln wollte, kam es zur Kollision.

Infolge des Zusammenstoßes landete der Mercedes vor einem Baum, während der Transporter auf die Gleise der Straßenbahn geschleudert wurde. Nach Auskunft der Polizeileitstelle ergab ein Alkoholtest bei dem Mercedesfahrer einen Wert von 0,56 Promille. Neben den Fahrern sollen noch mehr Personen in den Fahrzeugen gewesen sein, die genau Zahl ist noch unbekannt. Nach ersten Informationen wurde niemand schwerer verletzt. Der Bahnverkehr ist aktuell unterbrochen.

Weitere Berichterstattung folgt.